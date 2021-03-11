Известный не только своими кулинарными талантами, но и националистическими высказываниями ведущий Евгений Клопотенко поужинал вместе с украинским поэтом Тарасом Шевченко, умершим в 1861 году. Помогли повару в этом программисты, о чем Клопотенко рассказал в Instagram 10 марта

Чей борщ и чей Тарас Шевченко? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Я поел борща с Шевченко. Хорошо так посидели, поболтали за Украину. Тарас Григорьевич просил вам напомнить: боритесь — поборете. Только он немного возмущен, что все воспринимают его за вечного мученика. Он сказал, что у него было много крутых моментов. И друзья были, и кутеж до утра, и веселье. Сказал, чтобы вы почитали его дневники и поели в его честь любимого борща с карасиками и устрицами», — написал Клопотенко.

Проект дополненной реальности с Шевченко был создан специально ко дню рождения поэта 9 марта. Таким образом авторы идеи хотели осовременить идеи и слова писателя для молодежи.

Читайте также: Кулинар-русофоб напек блинов и пообещал заставить украинцев стонать.

В среду, 10 марта, исполнилось ровно 160 лет со дня смерти поэта Тараса Шевченко.

Повар Евгений Клопотенко не раз говорил, что Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.