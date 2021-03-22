По его словам, «массовый отказ совершать огневые провокации» заметили в подразделениях оперативно-тактической группировки «Север». Осадчий добавил, что военные боятся, что по ним откроют ответный огонь.
Проводить работы по оборудованию позиций также отказались солдаты 80-й бригады в городе Счастье. Там причиной стала боязнь заранее установленных мин. Осадчий добавил, что на позиции для разбирательства лично прибыл командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко.
В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.