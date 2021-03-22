Служащие Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе и обстреливать позиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 марта рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает РИА Новости

Коротченко сравнил военную мощь ВСУ и армий ДНР и ЛНР © кадр из видео Украина.ру

Проводить работы по оборудованию позиций также отказались солдаты 80-й бригады в городе Счастье. Там причиной стала боязнь заранее установленных мин. Осадчий добавил, что на позиции для разбирательства лично прибыл командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.