Ереван приобрел у России истребители Су-30СМ без боеприпасов. Об этом 20 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook

Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«И да, мы не успели купить ракеты до войны (в Нагорном Карабахе. — ред.)», — заявил премьер-министр.

Вместе с тем Россия выполняла все свои обязательства «однозначно и несомненно», подчеркнул Пашинян в ходе встречи с жителями Арагацотнской области.

Накануне во время своей поездки по Арагацотнской области республики Пашинян также заявил, что отказ от трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного главами Армении, Азербайджана и России, приведет к катастрофе. Кроме того, он выразил мнение, что открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном поможет прекратить враждебные настроения в регионе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном. Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.