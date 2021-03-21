Несмотря на пандемию коронавируса и «вируса агрессии», работа в рамках Национальной платформы примирения и единства ведется. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо

Сивохо отметил, что платформе недавно исполнился год. По его словам, за это время многое удалось сделать. Сивохо снова на арене поисков мира в Донбассе. Но уже без Зеленского © Facebook, Сергей Сивохо

«Это системная помощь людям, живущим на линии соприкосновения, проекты для переселенцев, в том числе направленные на их синергию с жителями всей Украины, социальные и культурные ивенты и медиапроекты, экспертные дискуссионные площадки, тренинги, доработки и разработки законопроектов по Донбассу, привлечение к нашей теме самых авторитетных международных экспертов и знаменитых людей Донбасса — наших амбассадоров», — рассказал он.

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В начале марта 2020 года Сергей Сивохо представил «Национальную платформу примирения и единства». Он пояснил, что платформа сосредоточена на налаживании мирного диалога между людьми, живущими по разные стороны линии соприкосновения. Презентацию сорвали националисты, которые стали оскорблять и толкать Сивохо.