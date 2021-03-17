Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Сергеем Сивохо о выборе, попытке миротворчества и вооружённой агрессии со стороны Украины по отношению к Донбассу

Привыкли к коллективному труду: Сивохо объяснил, зачем Украине нужен Донбасс © Facebook, Сергей Сивохо - Сергей, в 2014 году все донбассовцы делали выбор. Кто-то уехал, кто-то остался, причины у всех разные, судьбы разные. Кто-то уехал и отрезал, а кого-то до сих пор тянет. Вы скучаете по Донецку?

— Конечно. Донецк всегда был и остаётся моим родным и любимым городом. Если близкому человеку плохо, вы же не отказываетесь от него, а переживаете, стараетесь помочь. Так и с городом. У меня там много мест, с которыми связаны знаковые события в моей жизни, много родственников и друзей. К сожалению, по понятным причинам, я с 2014 года не был там, но всё делаю для того, чтобы снова увидеть родной город. Тех же, кто вычеркнул Донецк из своего сердца, я не понимаю, но и не осуждаю. Война — это боль для всех нас, и каждый переживает это по-своему. Возможно, кому-то легче просто забыть о Донецке. Но не мне.

- Сергей, был ли в вашей жизни хотя бы один эпизод, когда вы пожалели о своём выборе?

Сивохо дал совет украинским и донецким писателям © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Не кажется ли вам, что то миротворчество, которым вы пытаетесь заниматься, никому в итоге не нужно? Не думаете ли вы, что эту вазу не склеить, а все попытки в итоге будут бесплодны?

— Ну, во-первых, мы не пытаемся, а занимаемся. Нашей платформе недавно исполнился год. И хотя пандемии короновируса и вируса агрессии в нашем обществе не позволили реализовать все задуманное, но всё же многое мы успели сделать. Это системная помощь людям, живущим на линии соприкосновения, проекты для переселенцев, в том числе направленные на их синергию с жителями всей Украины, социальные и культурные ивенты и медиапроекты, экспертные дискуссионные площадки, тренинги, доработки и разработки законопроектов по Донбассу, привлечение к нашей теме самых авторитетных международных экспертов и знаменитых людей Донбасса — наших амбассадоров! Сергей Сивохо: кто он © Facebook, Сергей Сивохо

Конечно, нам очень тяжело. Вы сами видите, какая риторика сейчас доминирует в Украине и как накалился опять градус ненависти и неприятия любых компромиссов. Это очень вредит переговорному процессу и закрывает диалоговые окна. Но мы всё равно остаёмся оптимистами, ведь не только мы, но и официальный Кремль считает территории за линией соприкосновения частью Украины. Значит, рано или поздно Донбасс вернётся в Украину, а Украина на Донбасс.

- Как вы считаете, каким образом в случае попытки ВСУ захватить Донбасс будет действовать Россия?

Сергей Сивохо о том, что мешает Украине вернуть Донбасс © Facebook, Сергей Сивохо Владимир Путин заявил, что Донбасс в обиду не даст. Это очень обтекаемая формулировка, но я бы не стал проверять, что он имел в виду. Я не разделяю оптимизма диванных экспертов, которые призывают к войне до победного конца. Нужно менять переговорщиков и снова и снова пытаться решить всё мирным путём.

- Можете ли вы предположить, когда и как может быть осуществлена попытка возвращения Донбасса вооружённым путём в Украину? Или это невозможно?

— Как я уже говорил, надеюсь, до этого не дойдёт. Сейчас у нас очередной этап обострения и на фронте, и в публичных дискуссиях. Но, как в любых отношениях, после громких разборок надо успокоиться и пытаться найти консенсус.