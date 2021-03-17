- Сергей, в 2014 году все донбассовцы делали выбор. Кто-то уехал, кто-то остался, причины у всех разные, судьбы разные. Кто-то уехал и отрезал, а кого-то до сих пор тянет. Вы скучаете по Донецку?
— Конечно. Донецк всегда был и остаётся моим родным и любимым городом. Если близкому человеку плохо, вы же не отказываетесь от него, а переживаете, стараетесь помочь. Так и с городом. У меня там много мест, с которыми связаны знаковые события в моей жизни, много родственников и друзей. К сожалению, по понятным причинам, я с 2014 года не был там, но всё делаю для того, чтобы снова увидеть родной город. Тех же, кто вычеркнул Донецк из своего сердца, я не понимаю, но и не осуждаю. Война — это боль для всех нас, и каждый переживает это по-своему. Возможно, кому-то легче просто забыть о Донецке. Но не мне.
- Сергей, был ли в вашей жизни хотя бы один эпизод, когда вы пожалели о своём выборе?
- Анна, вы знаете, передо мной не стоял так остро выбор — уехать или остаться. К моменту событий на майдане я уже жил и работал в Киеве. Поэтому, когда в Донецке стало небезопасно, я просто перевёз к себе семью. Это вполне объяснимое чувство, когда ты, как ответственный муж и отец, переживаешь за своих близких и стараешься максимально их обезопасить. Поэтому я и говорю, что не осуждаю никого — ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался. Тяжело всем. И поверьте, любой выбор был нелёгким.
- Не кажется ли вам, что то миротворчество, которым вы пытаетесь заниматься, никому в итоге не нужно? Не думаете ли вы, что эту вазу не склеить, а все попытки в итоге будут бесплодны?
— Ну, во-первых, мы не пытаемся, а занимаемся. Нашей платформе недавно исполнился год. И хотя пандемии короновируса и вируса агрессии в нашем обществе не позволили реализовать все задуманное, но всё же многое мы успели сделать. Это системная помощь людям, живущим на линии соприкосновения, проекты для переселенцев, в том числе направленные на их синергию с жителями всей Украины, социальные и культурные ивенты и медиапроекты, экспертные дискуссионные площадки, тренинги, доработки и разработки законопроектов по Донбассу, привлечение к нашей теме самых авторитетных международных экспертов и знаменитых людей Донбасса — наших амбассадоров!
Конечно, нам очень тяжело. Вы сами видите, какая риторика сейчас доминирует в Украине и как накалился опять градус ненависти и неприятия любых компромиссов. Это очень вредит переговорному процессу и закрывает диалоговые окна. Но мы всё равно остаёмся оптимистами, ведь не только мы, но и официальный Кремль считает территории за линией соприкосновения частью Украины. Значит, рано или поздно Донбасс вернётся в Украину, а Украина на Донбасс.
- Как вы считаете, каким образом в случае попытки ВСУ захватить Донбасс будет действовать Россия?
- Давайте сразу определимся с терминологией. Захватить можно что-то чужое, а Украина пытается вернуть свои территории. Конечно же, я, как и большинство здравомыслящих людей в Украине, выступаю против любой военной агрессии, особенно если есть вероятность гибели мирного населения. Плохой мир лучше хорошей войны. Я бы очень не хотел развития силового сценария. В том числе и потому, что Россия в этом случае может действовать непредсказуемо. Не так давно Владимир Путин заявил, что Донбасс в обиду не даст. Это очень обтекаемая формулировка, но я бы не стал проверять, что он имел в виду. Я не разделяю оптимизма диванных экспертов, которые призывают к войне до победного конца. Нужно менять переговорщиков и снова и снова пытаться решить всё мирным путём.
- Можете ли вы предположить, когда и как может быть осуществлена попытка возвращения Донбасса вооружённым путём в Украину? Или это невозможно?
— Как я уже говорил, надеюсь, до этого не дойдёт. Сейчас у нас очередной этап обострения и на фронте, и в публичных дискуссиях. Но, как в любых отношениях, после громких разборок надо успокоиться и пытаться найти консенсус.