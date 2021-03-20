Госкомпания «Укроборонпром» готова взять в управление арестованные активы компании «Мотор Сич», сказал генеральный директор концерна Юрий Гусев 20 марта, передает РИА Новости

Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд.

«Государственный концерн "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала», — цитирует агентство Гусева.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Спецслужба ведет расследование по подозрению руководства предприятия в «диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ», а также в нарушении законов о приватизации.

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva

Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.