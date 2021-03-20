Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд.

«Государственный концерн "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала», — цитирует агентство Гусева.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски
Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски
© kit.ai
Ранее в этот день Шевченковский райсуд Киева арестовал 100% акций и все активы «Мотор Сичи».

Спецслужба ведет расследование по подозрению руководства предприятия в «диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ», а также в нарушении законов о приватизации.

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия
На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия
© biz.liga.net/marina lystseva
В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно. 