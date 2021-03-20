Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд.
«Государственный концерн "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала», — цитирует агентство Гусева.
Ранее в этот день Шевченковский райсуд Киева арестовал 100% акций и все активы «Мотор Сичи».
Спецслужба ведет расследование по подозрению руководства предприятия в «диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ», а также в нарушении законов о приватизации.
Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.
В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.
В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.
Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.
Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.