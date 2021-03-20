Даже если участвовавшие в Евромайдане украинские граждане жалеют об этом, они все равно в этом не признаются. Об этом рассказала участвовавшая в Майдане поэтесса и публицист Евгения Бильченко в интервью изданию Украина.ру

Эскалация в Донбассе, «российский майдан» и свержение Путина. Версии © РИА Новости, Сергей Батурин | Перейти в фотобанк

Эксперт отметила, что сегодня прибавилось очень большое количество людей, которые вообще не были на Майдане, но они сейчас из-за своих конформистских мотивов стали самыми убеждёнными сторонниками Майдана.

«Плюс к этому усилились русофобские настроения. И даже те, кто не поддерживал Майдан, сейчас говорят: да, мы не поддерживали, но мы сейчас против России. Многие боятся. Настроения в обществе, скажу так, не очень», — констатировала Бильченко.

Если судить по результатам выборов Владимира Зеленского, а люди голосовали в его лице за мир, за антимилитаристский курс, то мы видим, что разочарованных очень много, указала она.

Не все, голосовавшие за Зеленского, поддерживают русскую Украину, многие из них — за «евроинтеграцию», но уж никак не за радикал-национализм, крен в который мы наблюдаем сейчас, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.