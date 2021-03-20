В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт отметила, что сегодня прибавилось очень большое количество людей, которые вообще не были на Майдане, но они сейчас из-за своих конформистских мотивов стали самыми убеждёнными сторонниками Майдана.
«Плюс к этому усилились русофобские настроения. И даже те, кто не поддерживал Майдан, сейчас говорят: да, мы не поддерживали, но мы сейчас против России. Многие боятся. Настроения в обществе, скажу так, не очень», — констатировала Бильченко.
Если судить по результатам выборов Владимира Зеленского, а люди голосовали в его лице за мир, за антимилитаристский курс, то мы видим, что разочарованных очень много, указала она.
Не все, голосовавшие за Зеленского, поддерживают русскую Украину, многие из них — за «евроинтеграцию», но уж никак не за радикал-национализм, крен в который мы наблюдаем сейчас, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.