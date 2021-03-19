В Офисе президента Украины, по всей видимости, всерьез рассчитывают на второй срок Зеленского. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин

Он отметил, что казалось естественным, что Зеленский, отказавшись сотрудничать с ОПЗЖ, будет сотрудничать с Порошенко, однако этого не происходит.

«Во-первых, Зеленский и Порошенко рассматриваются избирателями как политические противники. Причём если для Порошенко такое сотрудничество допустимо (его избиратели сочтут это дипломатической победой "седоглавого гетмана"), то для Зеленского — нет», — пишет автор.

Зеленский — Тимошенко: состоится ли коалиция на двоих © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua

«Динамика рейтингов как бы намекает, что в ОП правы. Опыт Януковича, которого тоже хотели вывести во второй тур с Тягнибоком, как бы намекает, что в ОП все малахольные», — добавил он.

Подробнее о том, состоится ли коалиция политсил Зеленского и Тимошенко, читайте в статье на сайте Украина.ру.