Он отметил, что казалось естественным, что Зеленский, отказавшись сотрудничать с ОПЗЖ, будет сотрудничать с Порошенко, однако этого не происходит.
«Во-первых, Зеленский и Порошенко рассматриваются избирателями как политические противники. Причём если для Порошенко такое сотрудничество допустимо (его избиратели сочтут это дипломатической победой "седоглавого гетмана"), то для Зеленского — нет», — пишет автор.
Во-вторых, отмечает Стоякин, в Офисе президента, судя по всему, всерьёз рассчитывают, что второй срок Зеленского реален в случае выхода во второй тур с Порошенко.
«Динамика рейтингов как бы намекает, что в ОП правы. Опыт Януковича, которого тоже хотели вывести во второй тур с Тягнибоком, как бы намекает, что в ОП все малахольные», — добавил он.
Подробнее о том, состоится ли коалиция политсил Зеленского и Тимошенко, читайте в статье на сайте Украина.ру.