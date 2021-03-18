В середине марта 2021 года в СМИ и социальных сетях появилось множество материалов о переговорах, которые якобы идут между Тимошенко и Зеленским о создании двухпартийной коалиции. Слухи выглядят тем более убедительно, что Зеленский не может быть уверен в надёжности собственной партии (конкретно – группы Коломойского)

Последний момент достаточно серьёзен, особенно после исключения из партии Александра Дубинского. Давление на Коломойского и его людей обусловлено требованиями Вашингтона, отказаться от этого Зеленскому будет очень сложно.

Сейчас численность фракции составляет 245 депутатов. По расчётам политолога Константина Бондаренко, «у Коломойского внутри фракции "Слуги народа" есть около 32-34 человек, из них мажоритарщиков человек 17». Даже если они не покинут фракцию, опираться на их голоса нельзя, и нужно иметь гарантии принятия нужных решений.

Тут необходима коалиция.

Варианты коалиции

Изначально совершенно естественной выглядела коалиция с ОПЗЖ и Виктором Медведчуком.

Во-первых, Владимира Зеленского выбрали преимущественно избиратели Юго-Востока Украины. Выбрали как антитезу Петру Порошенко. И они, естественно, позитивно оценили бы сотрудничество с политической силой, которая последовательно выступала против политики Порошенко.

Во-вторых, Зеленский обещал прекратить войну и наладить отношения с Россией. А кто ещё имеет план решения этих вопросов, кроме Медведчука?

Увы, всё, что говорил по время избирательной кампании Зеленский, оказалось неправдой. Он продолжил политику Порошенко, а Медведчука воспринимает как конкурента (хотя какая может быть конкуренция, если Зеленский собирался улучшить жизнь в стране и уйти из политики?).

В результате сейчас Зеленский превратился в поддельного Порошенко, против Медведчука вводятся санкции, при этом на его дискредитацию, по оценке экс-прокурора Рената Кузьмина, тратится $2 млн в день. Богатая страна всё же…

Казалось бы, если Зеленский отказывается от естественного сотрудничества с ОПЗЖ, то логично сотрудничать с Порошенко. Однако такой вариант до крайности затруднён всем предыдущим ходом процесса.

Во-первых, Зеленский и Порошенко рассматриваются избирателями как политические противники. Причём если для Порошенко такое сотрудничество допустимо (его избиратели сочтут это дипломатической победой «седоглавого гетмана»), то для Зеленского — нет.

Во-вторых, в ОП, судя по всему, всерьёз рассчитывают, что второй срок Зеленского реален в случае выхода во второй тур с Порошенко. Динамика рейтингов как бы намекает, что в ОП правы. Опыт Януковича, которого тоже хотели вывести во второй тур с Тягнибоком, как бы намекает, что в ОП все малахольные.

Сотрудничество с фракцией «Голос» или группой «Доверие» затруднено двумя факторами.

Во-первых, не очень понятно, с кем там договариваться. У «Голоса» просто нет лидера, а «Доверие» — кондоминиум клиентел нескольких олигархов (самым весомым из которых является «зерновой король» Андрей Веревский).

Во-вторых, они обе маленькие — по 20 депутатов. Этого для компенсации ненадёжности «слуг народа» недостаточно.

Остаётся «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Почему Тимошенко?

У Юлии Владимировны, если присмотреться, масса достоинств, которые актуальны с точки зрения организации коалиции именно на данном этапе развития украинской политической ситуации.

Политическая платформа Тимошенко принципиально ничем не отличается от платформы Порошенко и теперь уже — Зеленского. Это она ведь предлагала в своё время расстрелять Донбасс из ядерного оружия (что бы это ни значило).

Тимошенко с давних времён (Зеленский тогда точно о политической карьере не думал, зато придумывал о Юлии Владимировне остроумные шутки) рассматривалась как наиболее последовательный антиолигархический политик Украины.

Кстати, Зеленский врагом олигархов стал только вот недавно — буквально 12 марта. До этого его антиолигархический запал только подразумевался. А из потенциального этот запал стал кинетическим только после волшебного пенделя из Вашингтона.

При всём этом политические перспективы Тимошенко очень ограниченны. У неё был реальный шанс стать президентом в 2019 году — Порошенко так всех достал, что избиратели проголосовали бы за неё (хотя основным моментом тут была усталость от политической элиты вообще, включая и Тимошенко тоже). Однако победа Зеленского стала третьим подряд поражением Тимошенко на президентских выборах — в общем случае украинским избирателям хватало и одних выборов, чтобы разочароваться в политике (Петру Симоненко, например, хватило поражения в 1999 году, хотя как лидеру партии ему и после этого удавалось «показать класс»).

В общем, Зеленскому она не конкурент.

Ну и достоинства, которые всегда с ней:

1. С Тимошенко можно договариваться. В современной украинской политике вообще немного людей, которым в принципе можно доверять после заключения соглашения. В первую очередь это Тимошенко и Медведчук. Именно потому с ними так сложно договориться — они серьёзно воспринимают договорённости.

2. У Тимошенко есть фиксированный электорат, который не рассеялся, даже несмотря на ряд серьёзных политических поражений, и небольшая, но дисциплинированная фракция (24 человека маловато, конечно, но на безрыбье…).

3. Тимошенко — очень опытный политик. К системной работе она, правда, неспособна, зато она знает всё и обо всех. 24 года в политике всё же… Причём — на верхних этажах этой политики.

4. Тимошенко — это Тимошенко: вечно молодая, вечно энергичная, безумно пассионарная. Звезда первой величины.

Почему не Тимошенко?

У Юлии Владимировны как партнёра по коалиции также есть и недостатки, являющиеся, как это обычно бывает, продолжением её же достоинств.

Во-первых, она очень многого требует. Это следствие и её амбиций, и её опыта, и её, опять-таки, серьёзного отношения к договорённостям.

Потому она наверняка захочет стать премьером. А Зеленский этого испугается — уж слишком весомая фигура. Тем более в условиях, когда доверять своей фракции вообще и главе парламента в частности он не может. Опять же — Тимошенко, как и Зеленский, политик авторитарного типа. А двух авторитарных лидеров в одной стране быть не может.

Как ехидно отметил депутат от СН Максим Бужанский, «сложность коалиционных переговоров с "Батькивщиной", буквально в крошечных деталях. Юлия Владимировна хочет всё, ей не предлагают ничего. А все остальные вопросы согласованы».

Во-вторых, программа Тимошенко не совпадает с программой Зеленского в нескольких важнейших пунктах. В частности — она категорический противник продажи земли сельскохозяйственного назначения и остаётся им по сей день, насколько можно понять. Готов ли Зеленский ради устойчивости конструкции демократической власти отказаться от аграрной реформы, за которую уже уплачено? Ему проще от демократии отказаться.

В-третьих, ей не очень доверяют на Западе. Уж слишком близка она была к Путину в прошлом. И слишком неуправляема всегда. В условиях начавшейся уже новой холодной войны личные дела потенциальных партнёров по коалиции в Госдепе будут просматривать особенно тщательно (вы же не думаете, что такой серьёзный вопрос, как создание парламентской коалиции, может решаться в Киеве?).

В общем, при всём наличии достоинств и отсутствии выбора мы не уверены, что Зеленский сможет договориться с Тимошенко.