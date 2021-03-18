Сегодня спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории РФ, связанные с похищениями и убийствами людей. В частности, телеканал «Россия 24» опубликовал сюжет о группе похитителей, которые в декабре прошлого года пытались насильственно вывезти в Украину ополченца, живущего в Астраханской области.
В этой связи эксперт напомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина, который заявлял, что гитлеры приходят и уходят, а Германия остается.
«То же самое можно сказать и об Украине. Все это не вечно, их шизофрения тоже рано или поздно закончится», — указал Гаспарян.
Он подчеркнул, что Россия сегодня не воюет с Украиной и воспринимает агрессивные действия и высказывания украинских властей как неадекватность.
Закрепить этот статус законодательно никогда не поздно, но народ Украины не должен быть таким образом обозначен в государствообразующих российских документах, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.