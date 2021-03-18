Вряд ли России нужно законодательно закреплять положение о том, что украинский режим представляет угрозу для ее национальной безопасности. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Деятельность украинских спецслужб на территории РФ состоит из одних провалов © РИА Новости, Владимир Трефилов

В этой связи эксперт напомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина, который заявлял, что гитлеры приходят и уходят, а Германия остается.

«То же самое можно сказать и об Украине. Все это не вечно, их шизофрения тоже рано или поздно закончится», — указал Гаспарян.

Он подчеркнул, что Россия сегодня не воюет с Украиной и воспринимает агрессивные действия и высказывания украинских властей как неадекватность.

Закрепить этот статус законодательно никогда не поздно, но народ Украины не должен быть таким образом обозначен в государствообразующих российских документах, заключил собеседник издания.

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