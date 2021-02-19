Когда обсуждают какие-то активные действия СБУ в отношении России, из этой концепции выпадает образ российской контрразведки, которая не дает ей вести подрывную деятельность, считает политический обозреватель Армен Гаспарян

Ищенко о главном: СБУ наносит удар по России © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, в Воронеже была задержана молодежная группировка, уличенная в пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцировании межнациональных конфликтов и совершении насильственных преступлений. Её деятельность курируется из Киева сотрудником СБУ.

- Армен, как вы считаете, почему в последнее время возросла активность спецслужб Украины? Или она была такой всегда, просто об этом стали больше сообщать в СМИ?

Когда речь заходит про спецслужбы, под этим обычно подразумевается результативность или успешность действий. А совсем не провалы и катастрофы.

Если говорить конкретно про СБУ, то после предъявления «пидозры» Анатолию Шарию я даже не знаю, как её квалифицировать. Это точно спецслужба? Может, это надо как-то иначе называть. Потому что любой человек, который имеет отношение хотя бы к истории спецслужб, гомерически хохочет над этим.

Кроме того, всякий раз, когда обсуждают какие-то активные действия СБУ в отношении России, из этой концепции почему-то выпадает образ российской контрразведки, которая все это локализует. Может быть, стоит про российские спецслужбы поговорить?

Я понимаю, откуда это берется. Это украинские СМИ пишут бесконечные панегирики, чтобы был хоть какой-то благоприятный информационный шум, потому что гордиться нечем. А у нас зачастую эту чепуху начинают рерайтить, и получается какая-то великая спецслужба СБУ. Ребята, если вы говорите о величии, то почитайте про историю Моссада или КГБ. Я вас уверяю, что вы тогда пересмотрите свое отношение к величию спецслужб.

- Я согласен с вашей оценкой, но при всей комичности ситуации они все равно ведут подрывную деятельность, и на это нельзя не обращать внимание.

— Они и должны ее вести. Вопрос в другом. Отдают ли они себе отчет в том, что может последовать ответ? Все эти истории хороши ровно до того момента, пока вторая сторона не принимает в этом никакого участия. Но это же улица с двусторонним движением.

К огромному сожалению, СБУ, несмотря на все реформы и на приезд кучи консультантов из ЦРУ, за последние 12 лет очень сильно деградировала. Оттуда вымели тех людей, которые застали советскую систему подготовки, и заменили их неофитами, которые идеологически промыты, но не понимают, что они делают.

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Подобное происходит уже не первый раз, таких случаев хватало и в прошлом году. Почему же российские спецслужбы не отвечают? Они рассчитывают на какую-то адекватность Киева?

— Понимаете, Россия же не воюет с Украиной. Это Украина воюет, как мы с вами знаем из постановления Верховной Рады и заявлений господина Зеленского. Россия не воюет, и в этом проблема.

Если бы была война, она действовала бы иначе. А сейчас Россия воспринимает это просто как неадекватность соседа. Так бывает, когда наступает помешательство и случается «Украина головного мозга». Это же не означает, что надо бить из всех орудий.

Контрразведка работает, оттачивает свои навыки в этой новой эпохе. Я, кстати, уверен, что далеко не все операции стали достоянием общественности. Я думаю, что есть еще что-то, что пока не рассказывается, потому что ведется оперативная игра. Зная манеры украинских вояк, я вполне допускаю, что кто-то из них уже перевербован.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно назвал Украину «недружественным государством». Нужно ли России законодательно закреплять положение о том, что украинский режим представляет угрозу для её национальной безопасности?

— Я в этом вопросе придерживаюсь слов Сталина, который заявил, что гитлеры приходят и уходят, а Германия остается. То же самое можно сказать и об Украине. Все это не вечно, их шизофрения тоже рано или поздно закончится. Закрепить этот статус законодательно никогда не поздно. Но народ Украины, как мне кажется, не должен быть таким образом обозначен в государствообразующих российских документах.