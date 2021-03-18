Непродуманные заявления США в адрес России ставят под угрозу обрушения отношения между странами. Об этом 18 марта написали российские дипломаты на Facebook-странице посольства

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst

«Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — говорится в посте.

При этом представители дипмиссии отметили, что настроены на диалог с Вашингтоном, и напомнили, что Россия и США — члены Совбеза ООН, а значит, несут особую ответственность за мир и безопасность.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом решении МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.