В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
То, что нам сейчас представляют как Майдан, на самом деле им не является, подчеркнул эксперт.
«Я бы и в страшном сне не мог увидеть, что мы будем воевать с Донбассом и враждовать с братским русским народом. Не для этого народ выступил тогда с протестом на самом деле», — указал Гожый.
По его словам, Майдан не стоял за Бандеру, Майдан никогда не выступал за ультранационализм, Майдан никогда не был против русского языка, а выступал за социальную справедливость и против произвола и коррупции тогдашних властей.
Майдан в широком смысле требовал совсем другого, но тем людям, которые пришли к власти на штыках Майдана, проще было взять кучку маргиналов, определить их как форвардов Майдана и взять на вооружение их националистические лозунги, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.