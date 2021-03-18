Сейчас вы не найдёте ни одного человека, который искренне гордился бы тем, что был на Майдане либо его поддерживал. Об этом рассказал участвовавший в Евромайдане адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый рассказал о неправильном повороте Майдана — видео © кадр из видео Украина.ру

То, что нам сейчас представляют как Майдан, на самом деле им не является, подчеркнул эксперт.

«Я бы и в страшном сне не мог увидеть, что мы будем воевать с Донбассом и враждовать с братским русским народом. Не для этого народ выступил тогда с протестом на самом деле», — указал Гожый.

По его словам, Майдан не стоял за Бандеру, Майдан никогда не выступал за ультранационализм, Майдан никогда не был против русского языка, а выступал за социальную справедливость и против произвола и коррупции тогдашних властей.

Майдан в широком смысле требовал совсем другого, но тем людям, которые пришли к власти на штыках Майдана, проще было взять кучку маргиналов, определить их как форвардов Майдана и взять на вооружение их националистические лозунги, заключил собеседник издания.

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