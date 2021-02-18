Власть при Януковиче сама во многом подготовила Евромайдан, сама продвигала националистов. Но Майдан в широком смысле слова стоял вовсе не за то, что сейчас внедряют новые власти, утверждает участник протестов 2014-го года правозащитник Андрей Гожый

— Андрей, вы, как участник событий 2014 года, могли бы объяснить, что заставило многих граждан Украины поддерживать Евромайдан?



Адвокат Гожый сказал, что было бы, если бы режим Януковича не пал в ходе Майдана © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Виктора Януковича.



— В чём вы видите эту непоследовательность?

— Янукович потратил огромные ресурсы на пропаганду евроинтеграции. Людей убеждали, что мы вступаем в ассоциацию с Евросоюзом. Но понятия настолько передёрнули, что люди не понимали суть происходящего, думали, что мы не ассоциацию какую-то там торговую подписываем на невыгодных для нас условиях, а прямо-таки вступаем в ЕС.

Произошла подмена понятий! Тогда по всем телеканалам крутили тезисы, что вот, завтра подпишем Соглашение об ассоциации, и у нас пенсии будут по 500 евро, а цены на продукты будут европейские, дешевле, чем у нас. Что у нас будут евростандарты, будут ресурсы… То есть Янукович всё сделал для пропаганды этой вот евроинтеграции. Андрей Гожый: кто он © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Мы теперь понимаем ретроспективно, что Янукович этим всем просто злил Россию.



— Пресловутая многовекторность?



— Да. Но Янукович тем самым обманул людей. И когда вдруг было объявлено, что Соглашение об ассоциации с ЕС мы не подписываем, народ это воспринял так: вот, мы должны были уже чуть ли не в Евросоюз вступить, а Янукович отказывается. В массовом сознании это означало отказ от движения в ЕС.

Но сам этот митинг на Майдане был не очень многочисленным. Большинство людей подумали: ну, не вступаем в ЕС, и ладно. Николай Азаров выступил тогда с какими-то подсчётами, что Соглашение об ассоциации было для нас не очень-то и выгодно. Но когда была дана команда избить людей…



— История, после которой вошло в обиход понятие «онижедети»?

— Дети или не дети, но кадры облетели всю страну, как «Беркут» избивал валяющихся на асфальте людей… Тогда же УБОП и уголовный розыск начали вылавливать людей по домам — тех, которые посетили майдан. Хотя они, может быть, гуляли там как туристы — но телефон «засветился» на майдане… Было и такое. И народ пошёл против произвола. Были, конечно, и другие глубинные причины. Помнится, как-то Путин выступал и сказал, что в России — детский сад по сравнению с той коррупцией, которая есть на Украине. И это правда. Власть Януковича потеряла все берега, массовым явлением было рейдерство. Я тогда был директором одного из агропредприятий, знаю по опыту. Приезжали, отбирали урожай…



— Столкнулись с этим лично?

— Да. Власть Януковича на самом деле достала всех. И ни у кого не было сомнений, что рано или поздно народ восстанет. По прошествии стольких лет всё равно людей я понимаю.

Янукович в итоге предал всех, в том числе и русскоязычных украинцев. Он шёл под лозунгом «Одна страна — два языка», но при нём же стали делать ставку на националистов. Он их понабирал на все уровни власти и управления.

Отказался от публичного обещания сделать русский язык вторым государственным. При Януковиче начали спонсировать партию «Свобода», попустительствовали избиениям ветеранов и другим акциям. Это же тогда яичницу на Вечном огне в Киеве жарили и заливали цементом.

То есть Янукович предал, в том числе, и своих избирателей — тем, что начал жать на педаль национализма. При этом он никогда не был своим для западных регионов, там его априори ненавидели. Поэтому когда наступило время «Ч», то все были против него, за него никто не вышел. Антимайдан не был массовым явлением.

А сам он… Он тогда самоизолировался на своей даче в Межигорье и жил там, абсолютно отдалившись от действительности.



— Если всё так, то люди должны быть довольны итогами Евромайдана, ведь власть Януковича была свергнута и Украина вступила в Ассоциацию с ЕС. Но мы видим разочарование. Почему так происходит?

— Я, как непосредственный участник Майдана, могу сказать следующее: Майдан не стоял за Бандеру, Майдан никогда не выступал за ультранационализм, Майдан никогда не был против русского языка.



— Вы говорите о Майдане в широком смысле? На Майдане в Киеве звучали всякие призывы…

— Да, конечно, там были всякие группировки. Бегали там, кричали кричалки. Но тот Майдан, который был поддержан Украиной, а не этой трёхпроцентной националистической прослойкой, — он был другой.



— Сейчас это трудно заметить…

— Просто люди, которые пришли на штыках Майдана к власти, — Яценюк, Порошенко, вся эта компания — им проще было взять на вооружение майданные лозунги небольшой кучки националистов. Эти лозунги просто удобнее для решения их задач.

Андрей Гожый: Мы видим схлопывание системы буржуазного национализма © Facebook, Андрей Гожый

Новой власти было удобно взять эту кучку маргиналов, определить их как форвардов Майдана, взять на вооружение их националистические лозунги. Они примитивны, их легко реализовать — и сказать: видите, мы выполняем требования Майдана.

Но Майдан в широком смысле требовал совсем другого. Отсюда и всеобщее разочарование. Вы сейчас не найдёте ни одного человека, который искренне гордился бы тем, что был на Майдане либо его поддерживал. Потому что то, что нам сейчас представляют как Майдан, на самом деле им не является. Я бы и в страшном сне не мог увидеть, что мы будем воевать с Донбассом и враждовать с братским русским народом. Не для этого народ выступил тогда с протестом на самом деле.