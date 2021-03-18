Даже сомневающиеся в правильности выбора крымчане поняли, что Крым Украиной глубоко не любим, что она постоянно подкрепляет конкретными действиями. Об этом сказала экс-председатель Ялтинской городской избирательной комиссии Ирина Белозерова в интервью изданию Украина.ру

По словам Белозеровой, крымчане мало интересуются происходящим на Украине и ее инициативами, поскольку Киев за первые годы новейшей истории Крыма сделал достаточно, чтобы показать свое истинное отношение к полуострову. Крыму нельзя, другим можно? Как регионы мира меняли прописку © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Возможно, кто-то неотрывно и следит за событиями на Украине, но мои личные наблюдения говорят, что крымчане живут новыми реалиями и почти не оглядываются назад», — сказала она.

В чём-то крымчанам стало сложнее, однако многое стало значительно проще, доступнее и комфортнее, и Крым сегодня видит себя в России, заключила Белозерова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

После референдума 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал более 80% потребностей полуострова в пресной воде.

Также в 2020 году Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект № 4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ (к которым в том числе относятся жители Крыма и ДНР/ЛНР) в специальные лагеря без суда и следствия.