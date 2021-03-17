Жители Крыма не особенно внимательно следят за украинскими политическими новостями, считая, что официальный Киев уже не раз и вполне доходчиво продемонстрировал своё к ним отношение. Крымчане живут новой жизнью, в которой тоже хватает проблем, требующих неотложного решения

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Ирина Белозерова.

— Ирина, Совбез Украины утвердил недавно стратегию возвращения Крыма. Как к этому отнеслись на полуострове?

Эксперт рассказал, на кого в Крыму влияет украинская пропаганда © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Ирина Белозерова: кто она © Ирина Белозерова/Facebook

За первые годы новейшей истории полуострова было более чем достаточно сказано и сделано украинской властью, чтобы даже сомневающиеся в правильности выбора крымчане поняли, что Крым Украиной глубоко не любим, что, собственно, она регулярно и демонстрирует, подкрепляя конкретными действиями. Крымчане в основном давно не интересуются, как там, за Перекопом, дела — ведь жизнь продолжается, и назад дороги нет. Лично я была внесена в санкционный Указ Президента Украины ещё в 2017 году, который в 2020 году был продлён, но узнала об этом продлении только из российских СМИ. Моя фамилия стояла в списках рядом с фамилиями Сергея Шойгу, Иосифа Кобзона, Рамзана Кадырова и ещё трёхсот патриотов России. Это счастье.

— Как крымчане относятся сегодня к Украине — не к украинской власти, а к людям, с которыми не так давно жили в одной стране? Следят ли за событиями на Украине?

Не вода: Степанов назвал самую актуальную проблему Крыма © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

— Если сравнивать жизнь крымчан в составе Украины и теперь, то какими видятся главные отличия? А что осталось неизменным?

— Всё по-другому. Это разный мир и разные ментальности, как ни странно. Очень многое стало значительно проще, доступнее, удобнее, комфортнее, а в чём-то стало и сложнее, ведь перейти в совершенно другое правовое поле — это очень непросто, но жизнь берёт своё, и человек ко всему привыкает, всему учится и со временем уже забывает, что когда-то было иначе. Конечно, Крым ждёт крупных сетевиков, ждёт поставок товаров как на материке, ждёт банковских услуг и услуг операторов связи, но пока это только мечты, которым мешают санкции. Сегодня Крым себя видит в России, и то, что произошло семь лет назад, — это уже история. Мы идём дальше и смотрим только вперёд.

— Какие проблемы сегодня более всего волнуют людей? В экономике, в политике, в сфере культуры, в экологии?

— Крымчане очень специфический народ, как бы парадоксально это ни звучало. Они очень патриотичны и терпимы, гибки и неконфликтны, но с одним они никогда не смогут смириться — это вторжение в святая святых полуострова — в экологическую сферу и потребительское отношение к природе Крыма. В Крым пришли большие инвестиции, и зачастую они осуществляются с вандальным подходом и уничтожением природы полуострова. Крым нужно не только использовать, но и любить, а большинству инвесторов это неведомо. В этом сегодня большая проблема.

— Каким Вам видится будущее Крыма?

Киев стреляет себе в ногу: Затулин о водной блокаде Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Сегодня не наблюдается восстановления этого разрушенного богатства некогда большой Советской страны, а ведь лечение — главное предназначение Крымского полуострова. Невероятному количеству людей Крым вернул и подарил здоровье, но всё это в прошлом, и сегодня в основном отдыхающим из лечения остаётся только подышать крымским воздухом, но и такая перспектива тает, так как меняются границы лесных заповедников, гектарами выпиливаются крымские сосны, уничтожаются и заливаются бетоном парки.

То же самое касается крымских берегов и пляжей. Наблюдается тенденция превращения Крыма в сплошную камерную резервацию по типу «всё включено» за глухим забором в застроенных парках и пляжах. Предки нам оставили удивительный, свободный, зелёный Крым, а что будущим поколениям россиян оставим мы? В этом сегодня я вижу большую проблему, но очень надеюсь, что придёт понимание, что необходимо сохранить и приумножить всё то, ради чего этот рай на земле и был когда-то создан Всевышним.