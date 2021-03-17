Парламентский фотограф Ян Доброносов регулярно делает интересные снимки во время работы Верховной Рады Украины. Благодаря его фотографиям общественность узнает не только о модных нарядах депутатов, но и наблюдает, чем парламентарии занимаются в сессионном зале. Очередное фото он опубликовал 17 марта в Facebook

Порошенко совершил каминг-аут в «Прямом» эфире © Facebook, Петро Порошенко

«Ну, может, парни все же решились на каминг-аут…», «Готовят закон о легализации?», «Скованные одной цепью», «Они в детском саду просто», «Толерантнее надо быть. Мы же все ж таки не Россия. Мы в Европу идем. Ну могут быть у мальчиков свои интересы», — прокомментировали снимок пользователи сети.

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Один из подписчиков фотографа предположил, что разгадка странного тактильного контакта может оказаться куда проще, чем всем показалось, приложив к высказыванию фото передачи «товара» от наркодилера к покупателю.