Фотограф застал момент разговора между тремя депутатами мужского пола, двое из которых в это время держались за руки.
«Ну, может, парни все же решились на каминг-аут…», «Готовят закон о легализации?», «Скованные одной цепью», «Они в детском саду просто», «Толерантнее надо быть. Мы же все ж таки не Россия. Мы в Европу идем. Ну могут быть у мальчиков свои интересы», — прокомментировали снимок пользователи сети.
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Один из подписчиков фотографа предположил, что разгадка странного тактильного контакта может оказаться куда проще, чем всем показалось, приложив к высказыванию фото передачи «товара» от наркодилера к покупателю.