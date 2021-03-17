По данным Ассоциации, около 220 тысяч водителей ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров.
«Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси», — говорится в сообщении.
В частности, таксисты просят включить их во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель — июнь 2021 года, поскольку водители относятся к категории работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.
Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.