Украинские таксисты призвали президента Владимира Зеленского включить их в программу вакцинации для защиты водителей и пассажиров от COVID-19. Об этом 17 марта сообщается на сайте Taxoport в письме Украинской таксомоторной ассоциации

По данным Ассоциации, около 220 тысяч водителей ежедневно перевозят около 2 млн пассажиров. Ляшко призвал не спешить с оценкой результатов вакцинации на Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Члены общественных организаций таксистов в канун праздника таксиста обращаются к вам с просьбой помочь относительно включения в программу вакцинации работников, задействованных в сфере перевозки пассажиров на автомобильном транспорте Украины, а именно водителей автомобилей такси», — говорится в сообщении.

В частности, таксисты просят включить их во второй этап вакцинации, который запланирован на апрель — июнь 2021 года, поскольку водители относятся к категории работников с высоким риском инфицирования и распространения COVID-19.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.