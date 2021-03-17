Экономика Крыма в гораздо большей степени зависит от остальной России, чем от международных связей. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Бортник сказал, что могло бы вернуть Крым и Донбасс в состав Украины © стрингер

Без санкций можно было бы активней развивать крымские порты и давать Крыму зарабатывать еще и на эксплуатации гаваней, отметил Зубец.

«Остальные сектора экономики — судостроение, добывающая промышленность, сельское хозяйство, услуги — все-таки завязаны на внутренний рынок, поэтому преувеличивать влияние санкций на экономику Крыма я бы не стал», — заключил эксперт.

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