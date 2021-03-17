По мнению Зубца, в ближайшее время снятия западных санкций с Крыма ждать не стоит. Он предположил, что в будущем часть из них могут отменить, когда партнеры России поймут, что давление бесполезно.
Без санкций можно было бы активней развивать крымские порты и давать Крыму зарабатывать еще и на эксплуатации гаваней, отметил Зубец.
«Остальные сектора экономики — судостроение, добывающая промышленность, сельское хозяйство, услуги — все-таки завязаны на внутренний рынок, поэтому преувеличивать влияние санкций на экономику Крыма я бы не стал», — заключил эксперт.
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