Экономика Крыма в гораздо большей степени зависит от остальной России, чем от международных связей, утверждает экономист Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей Николаевич, вся экономика Крыма была сформирована на основе Северо-Крымского канала, который Украина перекрыла еще в 2014 году. Какой удар это нанесло по экономическому потенциалу полуострова и почему эта проблема не решена до сих пор?

— Какого-то серьезного удара недостаток воды пока не нанес. Действительно, пострадало сельское хозяйство, но все-таки основная индустрия полуострова — это туризм, который пока чувствует себя неплохо.

На сегодняшний день эта проблема не решена, потому что предполагалось, что отношения с Украиной наладятся и не надо будет строить серьезных инфраструктурных объектов, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма.

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Какие есть варианты? Первый — это опреснительные установки, а второй — поставка воды из Дона по трубопроводу, который будет проложен по дну Азовского моря. Есть крупные российские производители труб, которые готовы проложить такой трубопровод.

На сегодняшний день проблема состоит в том, что необходимо продержаться до того, как появятся опреснительные установки, обеспечивающие нужное количество воды, либо будет проложен такой трубопровод. Третий вариант — это чуть ли не поставки воды танкерами из того же Дона.

До сих пор ни один из этих вариантов не был реализован, так как рассчитывали на нормализацию отношений с Украиной, теперь эту проблему приходится решать в ускоренном порядке и с большими затратами.

В 2021 году эта проблема вряд ли будет решена, а в следующем, надеюсь, появятся какие-то решения, которые позволят обеспечить функционирование гражданского сектора экономики Крыма, в том числе и за счет поставок воды. Хотя в перспективе нескольких лет, возможно, удастся обеспечить поставки воды и по Крымскому каналу, так как экономическое положение на Украине все хуже и хуже, и рано или поздно произойдет смена власти. Но эти несколько лет надо продержаться.

- Что происходит с крымской промышленностью после воссоединения с Россией?

— Предприниматели, с которыми я разговаривал в последнее время, говорят, что проблемы есть. Есть такая вещь, как непривычка платить налоги. При украинской власти было проще договориться и вести бизнес, потому что можно было дать взятку и решить свои проблемы. Необходимость платить налоги и соблюдать законы для многих предпринимателей, которые ведут дела в Крыму, — обременение.

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Это многочисленные инвестиции, «жирные» строительные проекты, это повышение платежеспособности населения. Дело в том, что официальная статистика, которая показывает, что население Крыма находится на общероссийском уровне по уровню жизни, не совсем правильная статистика. Потому что в Крыму весьма велика «серая зона» экономики и есть военные. То есть общая денежная масса, которая попадает на рынок Крыма, в официальной статистике отражается слабо, потому что там не участвуют военные и не отражается «серый сектор». Поэтому общий уровень жизни очевидно выше, чем был шесть лет назад.

Общий баланс положительный, и если посмотреть на уровень протестной активности по разным городам России, то в Крыму он очень низкий. Да, проблемы есть, их много, и они не завтра будут решены, но отсутствие протестного фона в Крыму говорит о том, что люди, сравнивая с тем, что было при Украине, довольны тем, как развиваются дела.

- «Серая зона» экономики, как и прослойка чиновников, которые привыкли работать в тени, достались Крыму в наследство от Украины. Это, как утверждают, и является одной из главных проблем региона. Как ее можно решить?

— Средний уровень кадров сильно отличается от того, который есть в материковой России. Первый путь (решения проблемы) — это ротация кадров, замена старых кадров на тех людей, которые хорошо себя показали после присоединения к России, и таких немало. Кроме того, стажировка местных кадров в материковой России, где они увидят, как построена коммуникация с населением и внутри самой власти.

Проблема не в том, что у людей нет знаний, а в том, что у них другой менталитет.

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То есть культура ведения бизнеса, в том числе культура управления, были тогда достаточно низкими. Это в Киеве. В Крыму все было еще хуже. Таким образом, слом менталитета — очень серьезная проблема, и решать ее надо более интенсивным обновлением кадров. В России ротация чиновников происходит очень быстро, никто не прощает губернаторам утраты доверия населением, их просто снимают.

То же самое должно происходить и в Крыму на верхнем и на низовом уровнях чиновничьего аппарата. Понятно, что есть политические соображения, но если прослойку неэффективных менеджеров жалеть, то стагнация будет продолжаться.

А стагнация еще хуже для социально-экономических и политических настроений в Крыму, чем низкие темпы роста.

- Насколько сильно санкции мешают развитию Крыма и удастся ли России изменить позицию западных партнеров относительно статуса полуострова?

— В ближайшее время изменений не будет. В дальнейшем снятие каких-то санкций с Крыма возможно, но это произойдет, когда наши партнеры поймут, что давление бесполезно. Но в ближайшие годы Крым будет жить под санкциями.

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Остальные сектора экономики, судостроение, добывающая промышленность, сельское хозяйство, услуги, все-таки завязаны на внутренний рынок, поэтому преувеличивать влияние санкций на экономику Крыма я бы не стал. Экономика Крыма в гораздо большей степени зависит от остальной России, чем от международных связей.