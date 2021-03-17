Проблема украинского информационного влияния на жителей Крыма существует. Через какие каналы Украина осуществляет пропаганду, главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Власти Крыма: Пропаганда Киева уже не действует даже на украинских политиков © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Есть одно подразделение американского "Радио Свобода"*, которое специально вещает на Крым. И я вижу, что есть немаленькая работа в социальных сетях. В общем-то, они используют недовольство людей какими-то бытовыми экономическими проблемами и все это в итоге переносят на то, чтобы подрывать легитимность результатов референдума в 2014 году», — отметил Степанов.

Он также добавил, что ведется работа по созданию целой сети пабликов, посвященных Крыму и Севастополю, которые развиваются под видом местных, но курируются «как минимум сочувствующими Украине товарищами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.