Он отметил, что, несмотря на то что многие пропагандистские проекты на Украине используются для распила бюджета, например установка телевышек или новый телеканал «Дом», есть и успешные проекты.
«Есть одно подразделение американского "Радио Свобода"*, которое специально вещает на Крым. И я вижу, что есть немаленькая работа в социальных сетях. В общем-то, они используют недовольство людей какими-то бытовыми экономическими проблемами и все это в итоге переносят на то, чтобы подрывать легитимность результатов референдума в 2014 году», — отметил Степанов.
Он также добавил, что ведется работа по созданию целой сети пабликов, посвященных Крыму и Севастополю, которые развиваются под видом местных, но курируются «как минимум сочувствующими Украине товарищами».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.