«Конечно, туризм является одной из самых важных статей доходов Крыма, но и остальные сферы тоже очень важны для экономики Крыма и России в целом», — заявил он.
По его словам, в регионе активно развиваются аграрный сектор, виноделие, а также такие экзотические отрасли, как производство устриц, моллюсков и других морепродуктов.
Также, как отметил эксперт, очень качественной в Крыму является молочная продукция, которая успешно конкурирует с молочной продукцией, завозимой с материковой части России.
При этом Безпалько подчеркнул, что хотел бы, чтобы в Крым приезжало больше российских граждан, чтобы отдых на полуострове составил достойную конкуренцию таким курортам, как Египет и Турция эконом-класса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.