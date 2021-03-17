Главная функция Крыма — военная и геополитическая, а все остальные просто дополняют первую. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

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По его словам, в регионе активно развиваются аграрный сектор, виноделие, а также такие экзотические отрасли, как производство устриц, моллюсков и других морепродуктов.

Также, как отметил эксперт, очень качественной в Крыму является молочная продукция, которая успешно конкурирует с молочной продукцией, завозимой с материковой части России.

При этом Безпалько подчеркнул, что хотел бы, чтобы в Крым приезжало больше российских граждан, чтобы отдых на полуострове составил достойную конкуренцию таким курортам, как Египет и Турция эконом-класса.

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