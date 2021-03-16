Москва из всех этих легальных политических партий Украины больше всего симпатизирует именно ОПЗЖ, поскольку они выступают за реализацию Минских соглашений, против дерусификации и за прекращение противостояния с Россией. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Главная проблема Крыма — гибридная война Запада против России © РИА Новости, Нина Зотина Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность так называемых «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Эксперт отметил, что для России было бы лучше, чтобы к власти на Украине пришли откровенно пророссийские партии, но из ныне существующих только ОПЗЖ выступает против того, что происходит.

«Хотя к ним есть много претензий. Там есть такие люди, как Кива, которые участвовали в массовом терроре 2014 года. Это и состав харьковской организации с русофобами-националистами. ОПЗЖ были вынуждены взять к себе много сомнительных личностей, но на фоне остальных они являются ослепительными политическими аполлонами», — указал Марков.

Политолог добавил, что система американской диктатуры на Украине ослабляется, и это дает шанс партиям вроде ОПЗЖ, которые хотели бы изменить главное — уйти от насильственной дерусификации, гражданской войны и противостояния с Россией.

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