Наиболее вероятно, что Владимир Зеленский окончательно превратится в «Порошенко-2» и так же, как и Порошенко, уйдет из власти, проиграв выборы другому человеку, ненавидимый большинством населения Украины, считает известный российский политолог Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина - Сергей Александрович, представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» начали сбор подписей за импичмент Владимиру Зеленскому. Как далеко может зайти это противостояние между украинской властью и оппозицией?

— Это противостояние уже зашло слишком далеко. Дело дошло до того, что Зеленский незаконно, грубо, нагло закрыл телеканалы. Это уже очень глубокая степень противостояния. Мы видим, что сейчас они являются реальными политическими противниками.

Да, у Зеленского есть серьезные политические противоречия с Порошенко и Тимошенко, но между ними нет такой острой борьбы, потому что у них разный электорат. Тимошенко — это сельские регионы центра Украины, Порошенко — сельские регионы запада Украины, а электорат ОПЗЖ и «Слуги народа» — городской электорат юга и востока Украины.

Поэтому увеличение электората Порошенко или Тимошенко для Зеленского не так важно, поскольку оно идет за счет партии «Голос» или других подобных сил, но рост поддержки ОПЗЖ происходит за счет падения рейтинга Зеленского и его «Слуги народа». Так что противостояние между ними возникло не только по идейно-политическим соображениям, но и по электоральным.

Кроме того, Зеленский серьезно эволюционировал от умеренного политика, выступающего за гражданский мир, до почти «Порошенко-2», и в некоторых вопросах даже превзошел его по диктаторским замашкам. Этот процесс будет развиваться.

К тому же американская система управления Украиной понемногу слабеет. Это связано со многими обстоятельствами. Во-первых, потому что они считают, что добились своих основных целей, организовав стабильный радикальный русофобский режим. Во-вторых, потому что два посла ушли со скандалами, а нового посла до сих пор нет, только поверенный в делах. И Байден не хочет заниматься Украиной, поскольку боится снова быть обвиненным в коррупции.

И тот факт, что система американской диктатуры на Украине ослабляется, дает шанс партиям вроде ОПЗЖ, которые хотели бы изменить главное — уйти от насильственной дерусификации, гражданской войны и противостояния с Россией. Я думаю, что ОПЗЖ не будет капитулировать и продолжит борьбу. Я не думаю, что у них что-то получится с импичментом, поскольку Зеленский контролирует твердое большинство в парламенте. Но сам сбор подписей является формой агитационной кампании, и он поспособствует снижению рейтинга Зеленского. Поэтому Зеленский постарается полностью разгромить ОПЗЖ.

- Возможен ли этот полный разгром? Или они побоятся разрушать этот идейно-политический баланс?

— Возможен. Они же запретили Компартию Украины и разгромили Партию регионов.

- Сможет ли Порошенко или та же Тимошенко воспользоваться этим конфликтом и улучшить свои позиции?

— Смогут, поскольку они тоже рассчитывают забрать себе небольшую часть падающего рейтинга Зеленского. Много они не получат, поскольку у них не пересекающиеся электораты. Но они точно будут предпринимать массу усилий для этого.

К тому же и Порошенко, и Зеленский прекрасно знают, что на Украине президента не выбирают. Там назначается диктатор спецслужбами США и Великобритании, а популярность является только одним из факторов, как это было в случае с Зеленским. А Порошенко и Тимошенко хотят, чтобы американцы их назначили «любимой женой», и рассчитывают, что из-за падающего рейтинга Зеленскому придется уйти.

Марат Баширов: Следующие президентские выборы на Украине выиграет новый кандидат © РИА Новости, Владимир Трефилов Как вы в целом оцениваете деятельность ОПЗЖ? Это реальная альтернатива, и России следовало бы желать ей успехов, или они дискредитировали себя самим фактом участия в украинской политике?

— Я думаю, что Москва из всех этих легальных политических партий Украины больше всего симпатизирует именно ОПЗЖ, поскольку они выступают за реализацию Минских соглашений, против дерусификации, войны в Донбассе и прекращения противостояния с Россией. Да, для России было бы лучше, чтобы к власти на Украине пришли откровенно пророссийские партии. Но из ныне существующих только ОПЗЖ выступает против того, что происходит.

Хотя к ним есть много претензий. Там есть такие люди, как Кива, которые участвовали в массовом терроре 2014 года. Это и состав харьковской организации с русофобами-националистами. ОПЗЖ были вынуждены взять к себе много сомнительных личностей, но на фоне остальных они являются ослепительными политическими аполлонами.

- Как дальше сложатся политические перспективы Зеленского, исходя из того, что есть сейчас?

— Наиболее вероятно, что он будет полностью превращаться в «Порошенко-2» и так же, как и Порошенко, уйдет из власти, проиграв выборы другому человеку, ненавидимый большинством населения Украины. Видимо, в последние год-два он приступит к масштабному воровству, понимая, что ничего, кроме этого, он сделать не сможет. Это наиболее вероятно.

Второй вариант — если он откажется от превращения в «Порошенко-2» и попытается начать тихое сопротивление против американской диктатуры. Сам Зеленский хотел бы, чтобы американский диктат сменился на европейский. Но это только его желание, потому что в реальности Европа не может взять на себя ответственность за Украину.