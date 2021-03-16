Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба заявил о «московском следе» в скандале об отношениях малолетних украинских блогеров. Об этом он сказал в комментарии изданию «Сегодня» 16 марта

«Один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей. Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим», — сказал детский омбудсмен.

Ранее Кулеба заявил, что официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы правоохранительные органы разобрались в ситуации с раскручиваемым в соцсетях романом 8-летней модели Милы Маханец и 13-летнего блогера Павла Пая. Психолог оценила скандальный «роман» малолетних украинских блогеров © milamaxanets/Instagram

На Украине вспыхнул скандал из-за публикаций в Instagram юной модели. Страницу девочки ведет ее мать Дарья Маханец. Восьмилетняя Мила на снимках в соцсети позирует в откровенной взрослой одежде, а в последнее время там стали появляться фото, на которых она целуется и обнимается с малолетним блогером.