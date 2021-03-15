Тест на Covid-19 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко показал положительный результат на 13-й день после прививки индийской вакциной AstraZeneca Covishield. Об этом Ляшко написал в Facebook 15 марта

По его словам, вирус он подхватил в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы», — объяснил он.

Ещё одна страна остановила использование вакцины AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Виктор Ляшко сейчас находится на больничном и надеется, что благодаря вакцинации выздоровление пройдет без осложнений.

Несколько европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за развития тромбоза у привившихся им пациентов. На территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca

В том числе прививать своих граждан AstraZeneca отказались Нидерланды.