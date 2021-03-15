Идея президента Украины Владимира Зеленского встретиться с каждым лидером стран «нормандской четверки» по отдельности невыгодна Украине. Об этом экс-глава МИД страны Павел Климкин заявил на днях на своей странице в Facebook

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Идея встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным без наших друзей точно сделает Украину и наши позиции слабее. Если мы действительно идем в ЕС и НАТО, то с ними вместе нужно бороться и побеждать — междусобойчики здесь ни к чему», — заявил Климкин.

Он также скептически отнесся к прямому вовлечению в «нормандский формат» представителей США. По его мнению, это нежелательно ни для одной из сторон.

Дипломат также добавил, что Украина быстро теряет влияние на ситуацию в Донбассе и украинские санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука «явно не основная причина, если причина вообще».

В феврале Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о применении санкций в отношении Медведчука, а также его телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Многие эксперты расценили это как попытку отодвинуть Медведчука от возможного возвращения в переговорный процесс по Донбассу.