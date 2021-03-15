Ввиду того что в Донбассе происходит эскалация боевых действий, Зеленский ранее заявил о своей готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться.
«Идея встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным без наших друзей точно сделает Украину и наши позиции слабее. Если мы действительно идем в ЕС и НАТО, то с ними вместе нужно бороться и побеждать — междусобойчики здесь ни к чему», — заявил Климкин.
Он также скептически отнесся к прямому вовлечению в «нормандский формат» представителей США. По его мнению, это нежелательно ни для одной из сторон.
Дипломат также добавил, что Украина быстро теряет влияние на ситуацию в Донбассе и украинские санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука «явно не основная причина, если причина вообще».
В феврале Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о применении санкций в отношении Медведчука, а также его телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Многие эксперты расценили это как попытку отодвинуть Медведчука от возможного возвращения в переговорный процесс по Донбассу.