Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших крымских политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 15 марта РИА Новости

Крымский эксперт рассказал, какой ущерб полуострову наносят блокада и санкции © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев» — сказал Константинов.

Кроме того, по его словам, ответственность также лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает начатый курс «варварского отношения к крымчанам».

«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — подчеркнул Константинов.

Константинов уже заявлял, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ