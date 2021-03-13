Ранее сообщалось, что белорусскому коллективу предложили заменить песню, иначе их будут вынуждены дисквалифицировать. Скандал развернулся вокруг песни «Я научу тебя»: в строчках «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему» организаторы увидели политический подтекст.
«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — сказал Лукашенко.
Президент добавил, что страна, если что, «сделает другую песню».
В 2021 году «Евровидение» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.