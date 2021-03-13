Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «хорошим пиаром» требования, выдвинутые белорусской группе «Галасы ЗМеста» организаторами «Евровидения». Об этом 13 марта сообщило агентство РИА Новости

«Евровидение-2021»: с чем Украина и Россия поедут на конкурс © Facebook, Go-A Band

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что страна, если что, «сделает другую песню».

В 2021 году «Евровидение» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.