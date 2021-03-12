Пока патриоты видят, как «ясновельможных панов наклоняют», все меры, принятые СНБО, кажутся им правильными, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру 12 марта

11 марта СНБО анонсировал репрессии против 236 депутатов, которые в 2010 году проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений, которые регулировали пребывание Черноморского флота России в Крыму.

Рядовым украинцам «нравится то шоу, которое представлено перед ними сейчас», сказал Золотарев, однако вскоре они будут вынуждены столкнуться с суровыми реалиями, от которых их пытается отвлечь власть своими шумными постановками в СНБО.

«Дальше то, от чего переключается внимание украинцев, тарифы, война, обязательно вылезет. И тогда многие, не досмотрев сериал, потребуют вернуть деньги за билеты», — констатировал Золотарев.

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Согласно этому договору Россия делала Украине 30-процентную скидку на газ, а Украина продлевала на 25 лет соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму.

Также эти соглашения предполагали увеличение товарооборота до $42 млрд и более активное сотрудничество в разных областях, в том числе и в отрасли авиастроения.

В числе голосовавших в 2010-м за Харьковские соглашения были такие крупные фигуры украинской политики, как Ринат Ахметов, Давид Жвания, Николай Злочевский и Игорь Палица.

Одним из главных разработчиков Харьковских соглашений был Руслан Демченко, который был тогда заместителем министра иностранных дел.

По иронии судьбы на данный момент Демченко является первым заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова и советником президента, а также руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Учитывая то, что Харьковские соглашения принимали в 2010 году многие из тех, кто сейчас у власти, инструмент СНБО будут применять избирательно.

Отдельных оппозиционных депутатов могут пригласить на допросы, но этим дело и ограничится, написал автор Украина.ру Дмитрий Ковалевич в своей статье «Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины».

Он считает, что сейчас наблюдается ещё одна имитация бурной деятельности, которая сопровождается антироссийской риторикой. Этим пытаются умилостивить как США, так и украинских националистов, считает журналист.

Таким образом Зеленский пытается продемонстрировать американским партнерам преданность и лояльность, за которые надеется получить финансовую помощь США, заключил Ковалевич.