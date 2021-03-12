По данным регулятора, 9 мая в эфире телеканала «Z ZIK» была зафиксирована трансляция концерта «Белые журавли», посвященного Дню Победы, без указания имени автора или авторов, названия и адреса производителя программы. Отмечается, что контент произведен компанией «Производство ООО "Фридом"» по заказу ОАО «Телекомпания НТВ» (РФ).
«Данный факт указывает на то, что указанная форма трансляции может иметь признаки сокрытия телевизионной продукции «Телекомпании НТВ», к которой Украиной применены санкции», — отмечают в Нацсовете.
К Национальной общественной ТРК Украины применили санкции за трансляцию рекламы алкоголя с несоблюдением правил рекламной деятельности. Предупреждение также объявили «Телеканалу "МЕГА"», «ТРО "ОРИОН"», «МТВплюс» и «Арс Магна продакшн» (логотипы «8 КАНАЛ», «8 CHANNEL») за невыполнение условий лицензии.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.