Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на заседании в четверг вынес предупреждение шести телеканалам, в том числе «Z ZIK» и «UA: Перший». Об этом 12 марта сообщается на сайте регулятора

По данным регулятора, 9 мая в эфире телеканала «Z ZIK» была зафиксирована трансляция концерта «Белые журавли», посвященного Дню Победы, без указания имени автора или авторов, названия и адреса производителя программы. Отмечается, что контент произведен компанией «Производство ООО "Фридом"» по заказу ОАО «Телекомпания НТВ» (РФ).

«Данный факт указывает на то, что указанная форма трансляции может иметь признаки сокрытия телевизионной продукции «Телекомпании НТВ», к которой Украиной применены санкции», — отмечают в Нацсовете.

Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.