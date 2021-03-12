Скачко отметил, что российские политики старались купить лояльность украинских элит, а США «купили себе народ», и народ избрал и легитимизовал нужных им политиков.
«Ребята, которые сегодня руководят Украиной, не просто продажны, а продажны по убеждению. Они считают, что так и должно быть… Если эти люди никогда не служили Украине и не понимают украинские интересы, то они и не будут считать себя предателями Украины», — сказал Скачко.
В представлении украинских чиновников служение Западу — это и есть служение Украине, отметил Скачко. И хотя это ложь и симулякр, такое восприятие событий стало убеждением значительной части соросовского сообщества, заключил журналист.
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