США рассматривают возможность ввести новые санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом 10 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

По словам Блинкена, США продолжают изучать возможности для применения новых ограничительных мер против компаний, которые строят «Северный поток – 2», в перспективе. «Северный поток — 2»: для проекта наступил «час Х» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Этот проект нарушает принципы энергетической безопасности самого Европейского союза, ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию для Украины и Польши… Президент Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил. Я разделяю его взгляды», — заявил госсекретарь США.

Однако он признал, что газопровод готов уже на 95%, а новая администрация США у власти лишь пять недель.

Ранее ряд конгрессменов США выступили с требованием к правительству ввести новые санкции против компаний — участниц проекта СП-2.

Кроме того, на днях замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала США усилить санкционное давление на СП-2 и Россию.