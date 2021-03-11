По словам Блинкена, США продолжают изучать возможности для применения новых ограничительных мер против компаний, которые строят «Северный поток – 2», в перспективе.
«Этот проект нарушает принципы энергетической безопасности самого Европейского союза, ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию для Украины и Польши… Президент Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил. Я разделяю его взгляды», — заявил госсекретарь США.
Однако он признал, что газопровод готов уже на 95%, а новая администрация США у власти лишь пять недель.
Ранее ряд конгрессменов США выступили с требованием к правительству ввести новые санкции против компаний — участниц проекта СП-2.
Кроме того, на днях замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала США усилить санкционное давление на СП-2 и Россию.