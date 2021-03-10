На Масленицу украинцы издавна готовили вареники с творогом и сметаной, а также блины, жаренные на масле или смальце. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

Блины на Масленицу украинцам навязали большевики — этнограф © СС0, Pixabay Олекса Воропай. Его работа под названием «Обычаи нашего народа» вышла в Мюнхене в 1958 и 1966 годах.

«Главной едой на Масленицу являются вареники с творогом и сметаной, но и гречневые блины, на масле или на смальце жаренные, — тоже обрядовая еда в эти дни на Украине. Такие блины или что-то подобное пекут и другие славянские народы. Этот обычай известен издавна, ведь уже в Св. Писании на славянском языке царь Давид народу "даяша по блину сковородному"», — приводит автор отрывок из труда Воропая.

Примечательно, что Воропай использовал для блинов украинское слово «млинці».

При этом, по словам Подкопаева, многие этнографы называют традицию готовить блины на Масленицу «навязанной советской властью».

Подробнее о традициях украинцев на Масленицу читайте в статье на сайте Украина.ру.