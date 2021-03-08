После победы Майдана в 2014 году новые власти в гуманитарной политике Украины взяли курс на окончательный разрыв связей с Россией и русским народом. Одной из основных задач для достижения этой цели стало доказательство того, что русский и украинец — не только не родственники, но и принципиально чужды друг другу, а общие народные традиции навязаны «неволившими сотни лет Украину москалями».

Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо
Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо
© CC0, Pixabay

Каждый год перед Великим постом украинцам напоминают: Масленица и поедание блинов во время этой недели — не украинская традиция.

«Масница, а не "Масляна" (Масленица. — Ред.), и вареники вместо "блинов"», — гласит заголовок статьи, вышедшей в популярном онлайн-издании «Украинская правда» в разделе «Жизнь» 23 февраля 2020 года. Это — обновлённая публикация от 3 марта 2019 года.

Однако этот заголовок не может переплюнуть тот, который появился в те дни на сайте «ТСН» год назад. Он гласил: «Традицию выпекания блинов в Украину принесла советская власть».

На пропагандируемом различии пытаются сыграть ушлые бизнесмены.

«Масница, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запусты, Пущение, Турица — как наши предки праздновали "запуск" Великого поста! Оказывается, коронным блюдом на столе были не блины, а вареники с разными начинками!» — рекламирует один из украинских магазинов свою продукцию.

В России такой накал «борьбы», особенно со стороны украинских СМИ, вызывает ответную реакцию в виде шуток и острот.

Одна из карикатур, посвященная заголовку ТСН, изображает трех энкавэдэшников, сжигающих сарай с надписью «вареники». Один из них говорит: «За Сталина, за солнце, за Ярило!» Перед ними — плачущий украинец в вышиванке, шароварах и с чубом, вопрошающий: «За що?» «Если ты хохол чубатый, ешь скорей блины с лопаты», — гласит подпись к карикатуре, доводящая посыл украинских пропагандистов до абсурда.

Шутки шутками, а баталии вокруг того, как же называть Масленицу на Украине и что есть во время этой недели, ведутся нешуточные. В деле замешана политика. Но что скажут история и этнография?

Великая битва вареников с блинами

Некоторые современные украинские этнографы категоричны: блины (по-украински «млинці») в последнюю неделю перед Великим постом — москальская выдумка.

«Этнограф Галина Олейник считает, что наше современное представление о Масленице — следствие советизации Украины, большевистского режима. Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. <…> На Украине над "блинами" преобладали вареники, а и праздновали запуск поста совсем по-другому [чем в Московском царстве]», — указывалось в статье «Украинской правды».

Кстати, ранее этнограф Олейник в интервью «Радио Свобода»*, рассказывая о другом празднике, заявила, что считает «недопустимым, чтобы Дед Мороз ходил пьяный от дома к дому, хватая за колено Снегурочку, и выполнял определенную миссию для детей», предложив заменить его Святым Николаем.

«Паляница» для определения москалей: как попробовать украинский шибболет
«Паляница» для определения москалей: как попробовать украинский шибболет

Но что говорили те этнографы, которые исследовали народные традиции тогда, когда современной Украины с ее антирусской гуманитарной политикой не было?

Тут можно обратиться к классику украинской этнографии — Олексе Воропаю. Он родился в Одессе в 1913-м, а умер в Лондоне в 1989 году. Его работа «Обычаи нашего народа» вышла в Мюнхене в 1958 и 1966 годах. Сам Воропай в 1944 году эмигрировал в тогда еще нацистскую Германию, а в 1946-м поступил в Украинский свободный университет — кузницу кадров украинских националистов. Там он стал доцентом кафедры этнографии, а позже и вовсе возглавил секцию этнографии Украинской свободной академии наук в Мюнхене. В общем, при всем желании в русофильстве Воропая не упрекнуть.

«Главной едой на Масленицу являются вареники с творогом и сметаной, но и гречневые блины, на масле или на смальце жаренные, — тоже обрядовая еда в эти дни на Украине. Такие блины или что-то подобное пекут и другие славянские народы. Этот обычай известен издавна, ведь уже в Св. Писании на славянском языке царь Давид народу "даяша по блину сковородному"», — указывал он в первом томе своего труда.

Примечательно, что здесь Воропай использовал для блинов украинское слово «млинці». Уже в следующем абзаце он касается немецкой традиции и говорит, что немцы кроме колбас едят на Масленицу оладьи («оладки» в оригинальном тексте на украинском языке).

Подтверждение любви украинцев к блинам мы найдем и в другом источнике — седьмом томе труда «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», который называется «Малороссия». Издана эта книга была в 1903 году. Ее авторы — два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук: этнографы Владимир Ламанский и Петр Семенов. Последний через три года, в мае 1906-го, получил приставку к своей фамилии — Тян-Шанский.

«Пища у малорусса отличается значительным разнообразием и даже некоторой изысканностью, хотя это, конечно, относится главным образом к праздничному столу. <…> Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "книши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки еще "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах)», — писали два знаменитых этнографа в книге, когда до прихода к власти большевиков оставалось еще 14 лет.

Однако помимо блинов на Масленицу современные украинские гуманитарии пытаются нанесли удар и по самому названию праздничной недели, утверждая, что для нее привычнее имя Колодий.

Масленица или Колодий?

Справедливости ради: у Масленицы на Украине действительно были другие названия.

«В праздновании масляницы (в книге именно так. — Ред.) (загальницы, колодки) наблюдается тоже много языческих пережитков», — писали академики Ламанский и Семенов-Тян-Шанский, которых сложно упрекнуть в симпатиях к украинскому национализму.

Кулинарные битвы народов бывшего СССР
Кулинарные битвы народов бывшего СССР
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В свою очередь, Воропай в своей книге также упоминает, что «замужние женщины всю эту неделю (масленичную. — Ред.) справляют "колодку"»: к неженатым парням или их родителям привязывают небольшую деревянную колодку. При этом раздел, посвященный самому празднику, у Воропая называется «Масляна».

Таким образом, этот прославленный и авторитетный на современной Украине этнограф даже после своей смерти развенчивает слова некоторых коллег вроде той же Олейник, которая утверждает: «"Масляну", или Масленицу, праздновали в России, а на Украине — "Масницу", или "Колодий", который также называли "Колодкой"».

Украинское название Масленицы — «Масляна» — сохранилось и в фольклоре.

«Ой, масляна, масляна, ой щоб ти була.
Ой щоб тебе сімь неділь, а посту одна.
Зійдемося, молодиці,
Напечемо паляниці,
Поховаєм на границі
Колодія», — поется в записанной экспедицией Киевской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (ныне — Национальная музыкальная академия Украины. — Ред.) песне, которую пели жительницы села Зеленый Рог Черкасской области, считающейся старинным казацким краем, сердцем Украины.

Примечательно, что похожую песню в своей книге вспоминает и Воропай. Только у него приведен несколько другой вариант: «Масляна, Масляна, яка ти мала, — якби ж тебе сім неділь, а посту одна!»

В любом случае, и Масленица у украинцев есть, и блины они едят, вопреки высказываниям нынешних политизированных «исследователей старины», которые в заботах о чистоте украинских традиций эти традиции и убивают.

К примеру, в популярном в Киеве музее под открытым небом так зазывают украинцев на праздник:

«Казацкий посёлок Мамаева Слобода приглашает на украинский Колодий (Масницу)! Помни, украинская "Масница", в отличие от московской, имеет своё собственное название, и это имя — "Колодий"!»

Это — публикация от 1 марта.

А два года тому назад призыв был другим: «Вареник с сыром на Колодий (Масницу) в казацких землях Украины был главным ритуальным блюдом, в отличие от земли Московии (России), где главным блюдом на "Масленицу" были "блины". Не зря ж наши прадеды, запорожские казаки, подтрунивая над москалями, говорили, что на Масляную "…и турки вареники едят!"».

Желая показать «самобытные украинские традиции по обоим берегам Днепра», авторы подобных текстов вместе с водой выплескивают и ребенка: обедняют украинскую культуру и, сознательно или несознательно, врут об истории и традициях народа Украины. 

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.