В понедельник, 8 марта, начинается Масленица. Последняя неделя перед Великим постом традиционно у украинцев и русских зовется Масленицей. Среди прочего эта неделя знаменует окончание зимы и начало весны. На современной Украине от Масленицы решили избавиться, заменив ее Колодием, а блины и вовсе назвали «москальской выдумкой»

После победы Майдана в 2014 году новые власти в гуманитарной политике Украины взяли курс на окончательный разрыв связей с Россией и русским народом. Одной из основных задач для достижения этой цели стало доказательство того, что русский и украинец — не только не родственники, но и принципиально чужды друг другу, а общие народные традиции навязаны «неволившими сотни лет Украину москалями». Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay

Каждый год перед Великим постом украинцам напоминают: Масленица и поедание блинов во время этой недели — не украинская традиция.

«Масница, а не "Масляна" (Масленица. — Ред.), и вареники вместо "блинов"», — гласит заголовок статьи, вышедшей в популярном онлайн-издании «Украинская правда» в разделе «Жизнь» 23 февраля 2020 года. Это — обновлённая публикация от 3 марта 2019 года.

Однако этот заголовок не может переплюнуть тот, который появился в те дни на сайте «ТСН» год назад. Он гласил: «Традицию выпекания блинов в Украину принесла советская власть».

На пропагандируемом различии пытаются сыграть ушлые бизнесмены.

«Масница, Сырница, Сыропустная неделя, Колодка, Колодий, Запусты, Пущение, Турица — как наши предки праздновали "запуск" Великого поста! Оказывается, коронным блюдом на столе были не блины, а вареники с разными начинками!» — рекламирует один из украинских магазинов свою продукцию.

В России такой накал «борьбы», особенно со стороны украинских СМИ, вызывает ответную реакцию в виде шуток и острот.

Одна из карикатур, посвященная заголовку ТСН, изображает трех энкавэдэшников, сжигающих сарай с надписью «вареники». Один из них говорит: «За Сталина, за солнце, за Ярило!» Перед ними — плачущий украинец в вышиванке, шароварах и с чубом, вопрошающий: «За що?» «Если ты хохол чубатый, ешь скорей блины с лопаты», — гласит подпись к карикатуре, доводящая посыл украинских пропагандистов до абсурда.

Шутки шутками, а баталии вокруг того, как же называть Масленицу на Украине и что есть во время этой недели, ведутся нешуточные. В деле замешана политика. Но что скажут история и этнография?

Великая битва вареников с блинами

Некоторые современные украинские этнографы категоричны: блины (по-украински «млинці») в последнюю неделю перед Великим постом — москальская выдумка.

«Этнограф Галина Олейник считает, что наше современное представление о Масленице — следствие советизации Украины, большевистского режима. Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. <…> На Украине над "блинами" преобладали вареники, а и праздновали запуск поста совсем по-другому [чем в Московском царстве]», — указывалось в статье «Украинской правды».

Кстати, ранее этнограф Олейник в интервью «Радио Свобода»*, рассказывая о другом празднике, заявила, что считает «недопустимым, чтобы Дед Мороз ходил пьяный от дома к дому, хватая за колено Снегурочку, и выполнял определенную миссию для детей», предложив заменить его Святым Николаем. «Паляница» для определения москалей: как попробовать украинский шибболет

Но что говорили те этнографы, которые исследовали народные традиции тогда, когда современной Украины с ее антирусской гуманитарной политикой не было?

Тут можно обратиться к классику украинской этнографии — Олексе Воропаю. Он родился в Одессе в 1913-м, а умер в Лондоне в 1989 году. Его работа «Обычаи нашего народа» вышла в Мюнхене в 1958 и 1966 годах. Сам Воропай в 1944 году эмигрировал в тогда еще нацистскую Германию, а в 1946-м поступил в Украинский свободный университет — кузницу кадров украинских националистов. Там он стал доцентом кафедры этнографии, а позже и вовсе возглавил секцию этнографии Украинской свободной академии наук в Мюнхене. В общем, при всем желании в русофильстве Воропая не упрекнуть.

«Главной едой на Масленицу являются вареники с творогом и сметаной, но и гречневые блины, на масле или на смальце жаренные, — тоже обрядовая еда в эти дни на Украине. Такие блины или что-то подобное пекут и другие славянские народы. Этот обычай известен издавна, ведь уже в Св. Писании на славянском языке царь Давид народу "даяша по блину сковородному"», — указывал он в первом томе своего труда.

Примечательно, что здесь Воропай использовал для блинов украинское слово «млинці». Уже в следующем абзаце он касается немецкой традиции и говорит, что немцы кроме колбас едят на Масленицу оладьи («оладки» в оригинальном тексте на украинском языке).

Подтверждение любви украинцев к блинам мы найдем и в другом источнике — седьмом томе труда «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», который называется «Малороссия». Издана эта книга была в 1903 году. Ее авторы — два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук: этнографы Владимир Ламанский и Петр Семенов. Последний через три года, в мае 1906-го, получил приставку к своей фамилии — Тян-Шанский.

«Пища у малорусса отличается значительным разнообразием и даже некоторой изысканностью, хотя это, конечно, относится главным образом к праздничному столу. <…> Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "книши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки еще "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах)», — писали два знаменитых этнографа в книге, когда до прихода к власти большевиков оставалось еще 14 лет.

Однако помимо блинов на Масленицу современные украинские гуманитарии пытаются нанесли удар и по самому названию праздничной недели, утверждая, что для нее привычнее имя Колодий.

Масленица или Колодий?

Справедливости ради: у Масленицы на Украине действительно были другие названия.

«В праздновании масляницы (в книге именно так. — Ред.) (загальницы, колодки) наблюдается тоже много языческих пережитков», — писали академики Ламанский и Семенов-Тян-Шанский, которых сложно упрекнуть в симпатиях к украинскому национализму. Кулинарные битвы народов бывшего СССР © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В свою очередь, Воропай в своей книге также упоминает, что «замужние женщины всю эту неделю (масленичную. — Ред.) справляют "колодку"»: к неженатым парням или их родителям привязывают небольшую деревянную колодку. При этом раздел, посвященный самому празднику, у Воропая называется «Масляна».

Таким образом, этот прославленный и авторитетный на современной Украине этнограф даже после своей смерти развенчивает слова некоторых коллег вроде той же Олейник, которая утверждает: «"Масляну", или Масленицу, праздновали в России, а на Украине — "Масницу", или "Колодий", который также называли "Колодкой"».

Украинское название Масленицы — «Масляна» — сохранилось и в фольклоре.

«Ой, масляна, масляна, ой щоб ти була.

Ой щоб тебе сімь неділь, а посту одна.

Зійдемося, молодиці,

Напечемо паляниці,

Поховаєм на границі

Колодія», — поется в записанной экспедицией Киевской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (ныне — Национальная музыкальная академия Украины. — Ред.) песне, которую пели жительницы села Зеленый Рог Черкасской области, считающейся старинным казацким краем, сердцем Украины.

Примечательно, что похожую песню в своей книге вспоминает и Воропай. Только у него приведен несколько другой вариант: «Масляна, Масляна, яка ти мала, — якби ж тебе сім неділь, а посту одна!»

В любом случае, и Масленица у украинцев есть, и блины они едят, вопреки высказываниям нынешних политизированных «исследователей старины», которые в заботах о чистоте украинских традиций эти традиции и убивают.

К примеру, в популярном в Киеве музее под открытым небом так зазывают украинцев на праздник:

«Казацкий посёлок Мамаева Слобода приглашает на украинский Колодий (Масницу)! Помни, украинская "Масница", в отличие от московской, имеет своё собственное название, и это имя — "Колодий"!»

Это — публикация от 1 марта.

А два года тому назад призыв был другим: «Вареник с сыром на Колодий (Масницу) в казацких землях Украины был главным ритуальным блюдом, в отличие от земли Московии (России), где главным блюдом на "Масленицу" были "блины". Не зря ж наши прадеды, запорожские казаки, подтрунивая над москалями, говорили, что на Масляную "…и турки вареники едят!"».

Желая показать «самобытные украинские традиции по обоим берегам Днепра», авторы подобных текстов вместе с водой выплескивают и ребенка: обедняют украинскую культуру и, сознательно или несознательно, врут об истории и традициях народа Украины.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.