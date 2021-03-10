По словам Пашиняна, Гаспарян считается уволенным со среды.
Ранее президент республики Армен Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба, при этом не направил проект указа в Конституционный суд, что означает автоматическое увольнение Гаспаряна.
Отмечается, что Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам указ, а положения закона «О военной службе и статусе военнослужащего», регулирующие кадровые вопросы в ВС.
«Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд…, начальник генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности», — говорится в заявлении Пашиняна.
В Армении разгорелся скандал после ложного заявления премьера Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». Замглавы Генштаба высмеял премьера, а тот в отместку решил уволить военного и его непосредственного руководителя.
После того как Пашинян оскандалился с «Искандерами» и был вынужден извиняться перед президентом России Владимиром Путиным, сказав, что его якобы неправильно информировали, в Ереване разгорелся политический кризис.
Утром 25 февраля Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Пашиняна. Последний назвал это «попыткой переворота» и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Однако оппозиция уже возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, отказалась от переговоров с властью и поддержала требование отставки главы правительства.