Премьер-министр Армении Никол Пашинян отстранил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте кабмина, передает РИА Новости 10 марта

По словам Пашиняна, Гаспарян считается уволенным со среды.

Ранее президент республики Армен Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба, при этом не направил проект указа в Конституционный суд, что означает автоматическое увольнение Гаспаряна.

Отмечается, что Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам указ, а положения закона «О военной службе и статусе военнослужащего», регулирующие кадровые вопросы в ВС.

«Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд…, начальник генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности», — говорится в заявлении Пашиняна.

Премьер-министр, война и затмения. Астрологический потрет Никола Пашиняна Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». Замглавы Генштаба высмеял премьера, а тот в отместку решил уволить военного и его непосредственного руководителя.

После того как Пашинян оскандалился с «Искандерами» и был вынужден извиняться перед президентом России Владимиром Путиным, сказав, что его якобы неправильно информировали, в Ереване разгорелся политический кризис.

Утром 25 февраля Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Пашиняна. Последний назвал это «попыткой переворота» и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Однако оппозиция уже возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, отказалась от переговоров с властью и поддержала требование отставки главы правительства.