Украину.ру в TikTok атаковали неонацисты

«Примечательно, что, только мы появились, как украинские национал-радикалы организовали кампанию по блокировке нашей учетной записи. Тем не менее мы выстояли», — рассказали тиктокеры Украины.ру.
Они также сообщили, что в аккаунте Украины.ру в TikTok будут публиковаться новости, фрагменты из видеоинтервью и репортажей в новом формате.
«Мы максимально кратко и доступно расскажем о новостях из жизни Украины и других стран», — подчеркнули тиктокеры Украины.ру.
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«ТикТок» (англ. TikTok) — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.
Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений в мире.