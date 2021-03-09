Украину.ру в TikTok атаковали неонацисты

Интернет-издание Украина.ру запустило свой аккаунт в социальной сети TikTok и сразу же столкнулось с противодействием украинских неонацистов

«Примечательно, что, только мы появились, как украинские национал-радикалы организовали кампанию по блокировке нашей учетной записи. Тем не менее мы выстояли», — рассказали тиктокеры Украины.ру.

Они также сообщили, что в аккаунте Украины.ру в TikTok будут публиковаться новости, фрагменты из видеоинтервью и репортажей в новом формате.

«Мы максимально кратко и доступно расскажем о новостях из жизни Украины и других стран», — подчеркнули тиктокеры Украины.ру.

«Глобальная неонацистская сеть»: почему американские СМИ озаботились разгулом ультраправых на Украине © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк https://www.tiktok.com/@ukrainaru

«ТикТок» (англ. TikTok) — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений в мире.