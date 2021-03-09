«Суд не рассматривал наше ходатайство. Отказался», — сообщил адвокат Стерненко Виталий Коломоец.
По его словам, суд мотивировал это тем, что Стерненко находится под стражей в Малиновском районе Одессы, поэтому Приморский суд не может рассматривать это ходатайство.
«Однако все мы видели, что Сергей был в Приморском суде. Мы это решение обжалуем», — сказал адвокат.
Двадцать третьего февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.
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