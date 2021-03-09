Приморский районный суд Одессы отказался рассматривать вопрос о немедленном освобождении экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, приговоренного к 7,3 годам лишения свободы. Об этом 9 марта сообщили «Украинские новости»

«Суд не рассматривал наше ходатайство. Отказался», — сообщил адвокат Стерненко Виталий Коломоец.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

«Однако все мы видели, что Сергей был в Приморском суде. Мы это решение обжалуем», — сказал адвокат.

Двадцать третьего февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.

* Деятельность организации запрещена в РФ