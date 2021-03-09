В социальных сетях херсонцы вместо сомнительной иллюминации попросили починить дороги и убрать мусор. Погребной на подобные высказывания отреагировал агрессивно.
«Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных», — написал он.
В комментариях к публикации разгорелся скандал: пользователи сети жестко отреагировали на высказывание чиновника. Так, местная жительница Анастасия Назаратий указала, что именно «шариковы» и голосовали за мэра города, у которого он работает советником. Погребной ответил, что ему неинтересно, за кого голосуют «глупые люди».
«То есть вы считаете, что, если человек хочет нормальных дорог (сделанных не на год, а на пять лет), хочет, чтобы ЖЭКи работали в полном объеме, а не п…ли деньги… если человек хочет, чтобы его дети не ломали ноги в междворовых проездах, если человек хочет, чтобы коммунальные предприятия работали… если его мнение отлично от вашего и ваших "друзей", значит, люди "тупые шариковы"… Странная позиция», — заявила Анастасия.
«Да… Тяжело будет нам Херсон поднимать с колен с таким процентным соотношением! А самое страшное — с таким отношением к себе и к своему городу!» — добавил Вадим Капинос.
«Странный вы человек: грубо говоря, об…ли пол-Херсона и хотите в дальнейшем каких-то хороших отзывов», — написала Анна Пономарева.
«Увеличить "популяцию нормальных" очень просто. Убрать мусор, залатать дыры в асфальте и т.п.», — посоветовал Виктор Луппов.