Советник мэра Херсона Юрий Погребной почитал комментарии в соцсетях относительно нового украшения города и пришел к выводу, что 90% населения Херсона — недалекие люди. Об этом он заявил на днях на своей странице в Facebook

В Херсоне отменили заседание горсовета из-за недосыпа депутатов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных», — написал он.

В комментариях к публикации разгорелся скандал: пользователи сети жестко отреагировали на высказывание чиновника. Так, местная жительница Анастасия Назаратий указала, что именно «шариковы» и голосовали за мэра города, у которого он работает советником. Погребной ответил, что ему неинтересно, за кого голосуют «глупые люди».

«То есть вы считаете, что, если человек хочет нормальных дорог (сделанных не на год, а на пять лет), хочет, чтобы ЖЭКи работали в полном объеме, а не п…ли деньги… если человек хочет, чтобы его дети не ломали ноги в междворовых проездах, если человек хочет, чтобы коммунальные предприятия работали… если его мнение отлично от вашего и ваших "друзей", значит, люди "тупые шариковы"… Странная позиция», — заявила Анастасия.

«Да… Тяжело будет нам Херсон поднимать с колен с таким процентным соотношением! А самое страшное — с таким отношением к себе и к своему городу!» — добавил Вадим Капинос.

«Странный вы человек: грубо говоря, об…ли пол-Херсона и хотите в дальнейшем каких-то хороших отзывов», — написала Анна Пономарева.

«Увеличить "популяцию нормальных" очень просто. Убрать мусор, залатать дыры в асфальте и т.п.», — посоветовал Виктор Луппов.