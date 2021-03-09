«Фактор "Северного потока" однозначно влияет и на наши события», — сказал Пушилин.
Он уточнил, что в данном случае США используют Украину как один из методов давления на Россию.
В частности, нынешняя риторика официального Киева говорит о том, что власти Украины не исключают военного разрешения конфликта в Донбассе, сказал Пушилин.
Он напомнил, что за шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования мирного диалога.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.