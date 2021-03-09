Острое противостояние между РФ и США по поводу «Северного потока - 2» влияет и на Народные Республики Донбасса, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру 6 марта

«Фактор "Северного потока" однозначно влияет и на наши события», — сказал Пушилин.

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В частности, нынешняя риторика официального Киева говорит о том, что власти Украины не исключают военного разрешения конфликта в Донбассе, сказал Пушилин.

Он напомнил, что за шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования мирного диалога.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.