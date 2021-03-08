На фоне давления Евросоюза на Белоруссию после августовских событий 2020 года речи о скором политическом примирении не идет. Об этом лидер пророссийской партии «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский эксперт Злобин сказал, как на Западе реально относятся к Украине и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Макей предложил убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны, а также сохранить многовекторность во внешней политике республики.

По словам Луща, у белорусского руководства до сих пор нет четкой интерпретации понятия «многовекторность». По мнению политика, в нем смешаны понятия цивилизационного развития и международных отношений, подразумевающих экономические связи.

И выходит, что Москва критикует союзника за «политические реверансы» перед Западом, а Минск парирует эти выпады аргументами о естественности торговых связей с другими странами для суверенного государства, пояснил Лущ.

«Я особой проблемы не вижу. После августовских событий Запад пошел на беспрецедентное обострение отношений с Беларусью и сегодня по сути говорить о примирении на политической ниве не приходится», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что деловые контакты Минска с разными государствами действительно являются нормальной мировой практикой, а сильная Белоруссия делает сильнее союзную Россию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.