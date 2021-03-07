Беларусь и Россия пытаются обойти сложную для соглашения политическую повестку Договора и концентрируются на экономических и военных аспектах. Не исключено, что окончательное решение по Союзному государству вообще будут принимать политики следующего поколения, считает лидер пророссийской партии "Союз" Сергей Лущ

Об этом он рассказал в интервью изданию "Украина.ру".

- Сергей, на ваш взгляд, почему Лукашенко вновь заговорил о полной независимости Белоруссии? И говорит ли это о крахе реального союзного государства Россия-Белоруссия?

— Во-первых, вопрос белорусско-российской интеграции находится в процессе перманентного обсуждения. Это серьезная тема, которая не может быть решена в один визит. Поэтому, не верно прогнозировать судьбу Союзного государства по одному-двум высказываниям лидеров и в принципе давать категоричные оценки происходящему.

Обсуждение интеграционной повестки идет поэтапно, в рамках пресловутых дорожных карт, число которых может увеличиваться или уменьшаться. Вспомните сколько времени понадобилось на создание Европейского союза и как много препятствий пришлось преодолеть европейской политической элите на пути к достижению консенсуса.

Во-вторых, есть осознание того, что Договор о Союзном государстве нуждается в «косметическом ремонте», потому что, надо признать, союзные отношения Беларуси и России развивались в некотором отрыве от содержания документа.

Обе стороны пытаются обойти сложную для соглашения политическую повестку Договора и концентрируются на экономических и военных аспектах. Не исключено, что окончательное решение по Союзному государству вообще будут принимать политики следующего поколения.

Или, как вариант — подписание состоится в момент передачи власти новой элите, что, кстати, стало бы хорошим венцом политической карьеры нынешней команды.

- По словам Лукашенко, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий». Как вы считаете, как к подобным заявлениям отнесутся в Кремле?

— Я думаю в Москве ничего нового для себя не услышали в риторике главы Беларуси. Надо разделять то, что президент Лукашенко говорит во время личной встречи с Путиным и то, как он преподносит результаты переговоров в публичном пространстве.

То, что президент делает акцент на незыблемости белорусского суверенитета доказывает невысокую результативность переговоров. Это сигнал своему окружению, что пока все по-прежнему.

Здесь нет никакого хитрого плана и попыток завуалировать уступки, как некоторые подозревают. Потому что стратегические договоренности скрыть нельзя и при наличии фундаментальных межгосударственных соглашений ответственность за их содержание все равно ложится на главу государства.

Надо внести ясность касательно статуса Беларуси в интеграционной повестке. Речь никогда не шла о вступлении белорусской республики в состав Российской Федерации. В Договоре о Союзном государстве четко прописано что «союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств».

Само собой разумеется, что в качестве суверенной страны Беларусь представляет для России гораздо больший интерес, нежели в статусе еще одной административно-территориальной единицы. Всегда лучше иметь союзника в лице самостоятельного государства, нежели прирасти еще одним субъектом федерации.

- Учитывая заявления Лукашенко, будет ли он дальше пробовать выстраивать политику многовекторности?

— От политики многовекторности Минск никогда не отказывался. Надо заметить, что до сих пор нет четкой интерпретации этого понятия с точки зрения белорусского руководства.

На мой взгляд здесь смешаны понятия цивилизационного развития и международных отношений, подразумевающих экономические связи. И выходит, что Москва критикует союзника за политические реверансы перед Западом, а Минск парирует эти выпады аргументами о естественности торговых связей с другими странами для суверенного государства.

Я особой проблемы не вижу. После августовских событий Запад пошел на беспрецедентное обострение отношений с Беларусью и сегодня по сути говорить о примирении на политической ниве не приходится. Что касается деловых контактов Минска с разными государствами, то они действительно являются нормальной мировой практикой, и сильная Беларусь делает сильнее союзную Россию.



- Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому издания выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может.

— Что касается Тихановской, то такие мобилизационные заявления, сделанные ею и членами ее команды делались неоднократно. Понятно, что политэмигрантам, находящимся на содержании расчетливых людей, требующих результата, хотелось бы скорее выйти на конкретику.

Но, пока, все предыдущие призывы не имели существенного выхлопа. Хотя, весна по определению политически активный период и какую-то картинку оппозиция конечно покажет.

Когда же Лукашенко говорил о невозможности трансфера власти, то очевидно он имел в виду невозможность переговоров именно с прозападной оппозицией. Потому что референдум по новой конституции (январь-февраль 2022 года) и последующие затем президентские выборы, глава Беларуси озвучил совершенно четко.

Владимир Груздев: Лукашенко и Путин запустили перезагрузку Союзного государства © vk.com, Груздзеў Уладзімір



-По вашим прогнозам, продолжится ли гражданское противостояние в Белоруссии в ближайшее время — весной и дальше? И чем это может закончиться — какой вариант вы считаете наиболее вероятным?

— Как раньше уже не будет. Об этом собственно говорил неоднократно и сам президент Беларуси.

К тому же, причины спровоцировавшие общественно-политический кризис не устранены. Разумеется, протесты уже не будут такими мощными как осенью минувшего года, но даже находясь в состоянии легкого тления они опасны, потому что любой форс-мажор послужит искрой для развития кризиса.

А в условиях ковидных вспышек и экономической стагнации от «сюрпризов» никто не застрахован. Но главное, в январе-феврале следующего года анонсировано проведение референдума по новой конституции и эту кампанию оппозиция, безусловно, постарается использовать по сценарию 9 августа.

Быстро и качественно решить вопрос с протестами можно через запуск партийного строительства. Именно партии способны аккумулировать политически активных граждан и направить их эмоциональный порыв в конструктивное легальное русло. Отчасти в этом и заключается миссия данных институтов.

Но означенную задачу способны решить только новые, молодые партии, которым граждане готовы довериться. В настоящий момент в Беларуси как раз формируются две-три новые политические партии, среди которых особые надежды возлагаются на партию просоюзной направленности, с характерным названием — «Союз».