Поклонники Аллы Пугачевой съехались к ее дому в Подмосковье из разных уголков России, чтобы поздравить певицу с наступающим 8 Марта. Соответствующее видео 7 марта опубликовал ее супруг, юморист Максим Галкин в Instagram

Орбакайте отправилась из США на заработки в РФ: Пугачева и Киркоров обрадовались © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Пугачева с балкона наблюдала, как фанаты читают стихи и поют песни.

«Алла Пугачева — бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир», — скандировали поклонники.

Позже высказалась и артистка. Примадонна поблагодарила неравнодушных за внимание.

«В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!» — обратилась певица к собравшимся.

Подписчики с восторгом отреагировали на поздравительный ролик.

«Вот это молодцы, настоящие поклонники!», «С праздником любимую певицу. Сюрприз удался», «До слез, действительно весну разрешили», — написали они.