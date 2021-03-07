Орбакайте отправилась из США на заработки в РФ: Пугачева и Киркоров обрадовались
Орбакайте отправилась из США на заработки в РФ: Пугачева и Киркоров обрадовались
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
Публика пришла не с пустыми руками — цветы, гостинцы и портрет звезды стали украшением праздника. Также собравшиеся устроили маленький концерт для Примадонны.

Пугачева с балкона наблюдала, как фанаты читают стихи и поют песни.

«Алла Пугачева — бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир», — скандировали поклонники. 

Позже высказалась и артистка. Примадонна поблагодарила неравнодушных за внимание.

«В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!» — обратилась певица к собравшимся. 

Подписчики с восторгом отреагировали на поздравительный ролик.

«Вот это молодцы, настоящие поклонники!», «С праздником любимую певицу. Сюрприз удался», «До слез, действительно весну разрешили», — написали они. 