Публика пришла не с пустыми руками — цветы, гостинцы и портрет звезды стали украшением праздника. Также собравшиеся устроили маленький концерт для Примадонны.
Пугачева с балкона наблюдала, как фанаты читают стихи и поют песни.
«Алла Пугачева — бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир», — скандировали поклонники.
Позже высказалась и артистка. Примадонна поблагодарила неравнодушных за внимание.
«В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!» — обратилась певица к собравшимся.
Подписчики с восторгом отреагировали на поздравительный ролик.
«Вот это молодцы, настоящие поклонники!», «С праздником любимую певицу. Сюрприз удался», «До слез, действительно весну разрешили», — написали они.