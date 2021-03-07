Меньше, чем через полчаса после прививки у женщины в возрасте от 20 до 30 лет повысилась температура, упало давление и начался кашель, к этим симптомам прибавились сложности с дыханием и зуд. Принятое лекарство устранило эти последствия.
У пациентки не имеется сопутствующих заболеваний, поэтому в министерстве связали возникновение аллергии с инъекцией вакцины.
На днях у другой женщины, старше возрастом и страдающей астмой, также проявилась анафилаксия после прививки вакциной Pfizer. 2 марта в Японии скончалась пожилая пациентка. Ей была сделана инъекция, после чего она умерла от субарахноидального кровоизлияния. Минздрав проводит проверку.
Япония 14 февраля зарегистрировала вакцину компании Pfizer, после чего в стране начался первый этап вакцинации, охвативший 45 тысяч человек. Под нее попали медработники. В апреле начнут прививаться граждане старше 65 лет.