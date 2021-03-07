В Японии зафиксировали второй случай анафилактической реакции местной жительницы на вакцину от коронавируса компании Pfizer. Об этом 7 марта сообщило министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости

Житель Словакии умер после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

У пациентки не имеется сопутствующих заболеваний, поэтому в министерстве связали возникновение аллергии с инъекцией вакцины.

На днях у другой женщины, старше возрастом и страдающей астмой, также проявилась анафилаксия после прививки вакциной Pfizer. 2 марта в Японии скончалась пожилая пациентка. Ей была сделана инъекция, после чего она умерла от субарахноидального кровоизлияния. Минздрав проводит проверку.

Япония 14 февраля зарегистрировала вакцину компании Pfizer, после чего в стране начался первый этап вакцинации, охвативший 45 тысяч человек. Под нее попали медработники. В апреле начнут прививаться граждане старше 65 лет.