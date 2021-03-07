Эксперт считает, что все эти провокации, которые Украина проводит против России и на территории России — это такое прощупывание «красных линий», за которыми терпение России может и кончиться.
«И если эти провокации будут продолжаться и усиливаться, тогда — мы же помним слова Владимира Путина, — тогда встанет вопрос об украинской государственности», — указал Корнилов.
Политолог добавил, что если Россия хотя бы раз ответит жёстко, и если в самом деле противостояние начнётся с реальными российскими вооружёнными силами, а не так, как заявляют украинские военные, то тогда уже на Украине встанет вопрос о том, будет ли это государство существовать в нынешних границах или нет.
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