Если послушать заявления украинских властей, то они только и делают, что воюют с Россией, чего, конечно, нет на самом деле. Но шанс реального боестолкновения с Россией, к сожалению, есть. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Российский проект стал главной причиной раздора между Европой и США — Корнилов © Владимир Трефилов

«И если эти провокации будут продолжаться и усиливаться, тогда — мы же помним слова Владимира Путина, — тогда встанет вопрос об украинской государственности», — указал Корнилов.

Политолог добавил, что если Россия хотя бы раз ответит жёстко, и если в самом деле противостояние начнётся с реальными российскими вооружёнными силами, а не так, как заявляют украинские военные, то тогда уже на Украине встанет вопрос о том, будет ли это государство существовать в нынешних границах или нет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.