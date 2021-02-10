Об этом Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Владимир, Запад часто критикует Украину за коррупцию и олигархию, но при этом активно поддерживает. Как считаете, какие у него вообще интересы на Украине?
— Западу на самом деле нужно возглавить эту коррупцию на Украине, а не уничтожить её.
Да, действительно, определённые средства Запад вложил в проект «Украина как анти-Россия» и в этом смысле добился определённых успехов. Но затем, когда своей основной цели они почти добились, они вдруг обнаружили, что Украина, в общем-то, уникальная страна — разодранная в клочья самая нищая страна Европы, в которой можно, оказывается, добывать значительные ресурсы, возглавив коррупцию. Сын Байдена тому свидетельство.
И теперь, в общем-то, мы видим, что вот эти все западные кремленологи, дипломаты, политики, представители Демпартии, Atlantic Council доят Украину и украинское государство. И больно бьют по рукам того, кто посягает на их источник неиссякаемых доходов с этой нищей страны.
- Зеленский постоянно говорит, что хотел бы видеть США участником «нормандского формата», при этом Штаты не то чтобы активно интересуются тем, чтобы наладить ситуацию в Донбассе. Как считаете, сможет ли это что-то изменить?
— Лично я, в отличие от многих своих коллег, не вижу ничего плохого, если США станут прямым участником «нормандских переговоров». Только с одним условием — чтобы Украины там не было. Потому что какой смысл держать и хозяина, и вассала?
Давайте США и Россия сядут за стол переговоров и начнут договариваться. Так будет и эффективнее, и быстрее. Зеленский при этом совсем не нужен, как мы понимаем.
- На днях исполнится шесть лет с того момента, как были подписаны Минские соглашения. Как вы считаете, почему они не реализуются? Есть ли в этом вина России?
— Мы видим, что чем дальше, тем чаще и больше Украина, киевские власти, лично президент Украины признаются в том, что они не собирались выполнять Минские соглашения. И поразительнее всего то, что те же самые люди, которые об этом заявляют, заявляют о том, что Россия якобы не выполняет эти Минские соглашения, и требуют новых и новых санкций за невыполнение этих самых Минских соглашений.
Мы слышали уже пояснение Зеленского, причём с трибуны Верховной Рады, вполне официальное заявление, что он бы и рад выйти из этих соглашений, но они нужны для того, чтобы оказывать санкционное давление на Россию.
- Для этого же нужен и конфликт в Донбассе — для давления?
— Украина создаётся как проект «Анти-Россия». Войной в Донбассе США организовывают, по сути, такой фронт против России. И, поскольку конфликт у самой границы России, он, конечно же, должен, с точки зрения его организаторов и композиторов, поддерживать постоянное давление на российские интересы. И мы сейчас слышим постоянно о том, что Украину надо принять в НАТО, и мы понимаем, что американцам это нужно для того, чтобы иметь военные базы на самой границе с Россией.
А Украина понимает, любая власть причём (Зеленский имел какие-то иллюзии, но быстро их утерял), — если конфликт в Донбассе прекратится, то прекратится и финансирование. А харчеваться им где-то надо. Поэтому они будут продолжать этот конфликт, хоть в вялотекущей, хоть в активной форме, они понимают, что иначе денег не будет.
- Некоторые эксперты считают, что после принятия Минских соглашений Украина может распасться на отдельные государства. Как считаете, насколько это возможно?
— Ну, в общем-то, Минские соглашения подписывались уже после того, как распад Украины де-факто произошёл. Мне удивительно слышать, что, мол, «вот, вы уже 7 лет обещаете, что вот-вот Украина распадётся». Она уже распалась, и конфликт в Донбассе — это последствие того, что от нее отпали как минимум два серьезных, значительных региона, такие как Крым и Донбасс.
Завершится этот процесс, приостановится или усилится — это во многом будет зависеть не столько от Минских соглашений, сколько от развития внутриполитической ситуации на Украине.
Пока что власть демонстрирует своими комедийными действиями, репрессиями против оппозиции, оппозиционных СМИ то, что она очень слаба. Чем более слабой будет власть, тем больше шансов, что центробежные тенденции на Украине будут усиливаться.
Но, опять-таки, это не связано в первую очередь с отсутствием или наличием Минских соглашений, это связано со слабостью власти.
- Насколько, по-вашему, возможна война между Россией и Украиной в ближайшем будущем?
— Ну, если верить Зеленскому и украинским политикам, эта война уже длится 7 лет. У них там и военные положения вводились, о войне с Россией постоянно заявляют официальные чиновники. Вот на днях было сообщение украинских военных о том, что они обстреляли автомобиль, причём со своим же военным, как выяснилось, который двигался «в сторону вооружённых формирований Российской Федерации».
Если их послушать, то они там только и делают, что воюют с Россией, чего, конечно, нет на самом деле.
Но есть ли шанс широкомасштабной войны с Россией — да, к сожалению, есть. И вот эти все провокации, которые Украина проводит против России, против российских территорий, на территории России — это, знаете, такое прощупывание «красных линий», за которыми терпение России может и кончиться.
И если эти провокации будут продолжаться и усиливаться, тогда — мы же помним слова Владимира Путина, — тогда встанет вопрос об украинской государственности. Если Россия хотя бы раз ответит жёстко, если в самом деле противостояние начнётся с реальными российскими вооружёнными силами, а не так, как заявляют украинские военные, то вы понимаете, что тогда уже на Украине встанет вопрос о том, будет ли это государство существовать в нынешних границах или нет.