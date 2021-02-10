Запад «доит» из Украины ресурсы и бьет по рукам тех, кто ему в этом мешает, считает политолог Владимир Корнилов

Об этом Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Владимир, Запад часто критикует Украину за коррупцию и олигархию, но при этом активно поддерживает. Как считаете, какие у него вообще интересы на Украине?

— Западу на самом деле нужно возглавить эту коррупцию на Украине, а не уничтожить её.

Да, действительно, определённые средства Запад вложил в проект «Украина как анти-Россия» и в этом смысле добился определённых успехов. Но затем, когда своей основной цели они почти добились, они вдруг обнаружили, что Украина, в общем-то, уникальная страна — разодранная в клочья самая нищая страна Европы, в которой можно, оказывается, добывать значительные ресурсы, возглавив коррупцию. Сын Байдена тому свидетельство. Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

И теперь, в общем-то, мы видим, что вот эти все западные кремленологи, дипломаты, политики, представители Демпартии, Atlantic Council доят Украину и украинское государство. И больно бьют по рукам того, кто посягает на их источник неиссякаемых доходов с этой нищей страны.

- Зеленский постоянно говорит, что хотел бы видеть США участником «нормандского формата», при этом Штаты не то чтобы активно интересуются тем, чтобы наладить ситуацию в Донбассе. Как считаете, сможет ли это что-то изменить?

— Лично я, в отличие от многих своих коллег, не вижу ничего плохого, если США станут прямым участником «нормандских переговоров». Только с одним условием — чтобы Украины там не было. Потому что какой смысл держать и хозяина, и вассала?

Что происходит в Донбассе. Мирного процесса уже нет? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Зеленский при этом совсем не нужен, как мы понимаем.

- На днях исполнится шесть лет с того момента, как были подписаны Минские соглашения. Как вы считаете, почему они не реализуются? Есть ли в этом вина России?

— Мы видим, что чем дальше, тем чаще и больше Украина, киевские власти, лично президент Украины признаются в том, что они не собирались выполнять Минские соглашения. И поразительнее всего то, что те же самые люди, которые об этом заявляют, заявляют о том, что Россия якобы не выполняет эти Минские соглашения, и требуют новых и новых санкций за невыполнение этих самых Минских соглашений.

Мы слышали уже пояснение Зеленского, причём с трибуны Верховной Рады, вполне официальное заявление, что он бы и рад выйти из этих соглашений, но они нужны для того, чтобы оказывать санкционное давление на Россию.

- Для этого же нужен и конфликт в Донбассе — для давления?

— Украина создаётся как проект «Анти-Россия». Войной в Донбассе США организовывают, по сути, такой фронт против России. И, поскольку конфликт у самой границы России, он, конечно же, должен, с точки зрения его организаторов и композиторов, поддерживать постоянное давление на российские интересы. И мы сейчас слышим постоянно о том, что Украину надо принять в НАТО, и мы понимаем, что американцам это нужно для того, чтобы иметь военные базы на самой границе с Россией.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Некоторые эксперты считают, что после принятия Минских соглашений Украина может распасться на отдельные государства. Как считаете, насколько это возможно?

— Ну, в общем-то, Минские соглашения подписывались уже после того, как распад Украины де-факто произошёл. Мне удивительно слышать, что, мол, «вот, вы уже 7 лет обещаете, что вот-вот Украина распадётся». Она уже распалась, и конфликт в Донбассе — это последствие того, что от нее отпали как минимум два серьезных, значительных региона, такие как Крым и Донбасс.

Завершится этот процесс, приостановится или усилится — это во многом будет зависеть не столько от Минских соглашений, сколько от развития внутриполитической ситуации на Украине.

Зеленский рвётся в НАТО, но забывает о главном © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Но, опять-таки, это не связано в первую очередь с отсутствием или наличием Минских соглашений, это связано со слабостью власти.

- Насколько, по-вашему, возможна война между Россией и Украиной в ближайшем будущем?

— Ну, если верить Зеленскому и украинским политикам, эта война уже длится 7 лет. У них там и военные положения вводились, о войне с Россией постоянно заявляют официальные чиновники. Вот на днях было сообщение украинских военных о том, что они обстреляли автомобиль, причём со своим же военным, как выяснилось, который двигался «в сторону вооружённых формирований Российской Федерации».

Если их послушать, то они там только и делают, что воюют с Россией, чего, конечно, нет на самом деле.

Но есть ли шанс широкомасштабной войны с Россией — да, к сожалению, есть. И вот эти все провокации, которые Украина проводит против России, против российских территорий, на территории России — это, знаете, такое прощупывание «красных линий», за которыми терпение России может и кончиться.

И если эти провокации будут продолжаться и усиливаться, тогда — мы же помним слова Владимира Путина, — тогда встанет вопрос об украинской государственности. Если Россия хотя бы раз ответит жёстко, если в самом деле противостояние начнётся с реальными российскими вооружёнными силами, а не так, как заявляют украинские военные, то вы понимаете, что тогда уже на Украине встанет вопрос о том, будет ли это государство существовать в нынешних границах или нет.