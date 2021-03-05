Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил зрительнице, назвавшей его «усатой сволочью» за позицию по продаже и использованию антибиотиков. Соответствующий пост на своем YouTube-канале медик опубликовал на днях

Комаровский выступает против свободной продажи антибиотиков и считает, что такие препараты должны продаваться по рецепту, потому что человек без специального образования не может правильно выбрать лекарство, рассчитать дозировку и продолжительность лечения.

«Учитывая то, что попасть к врачу очень сложно, а еще сложнее доказать кандидату в доктора, что мне нужен именно этот антибиотик, многие люди обречены на верную гибель. И все благодаря вам, усатая сволочь!» — такой комментарий по поводу своих высказываний получил врач.

«Если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить просто оперировать всем желающим», — сказал он.

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Ранее Комаровский оценил качество препаратов, которыми предлагает вакцинироваться гражданам Украины правительство страны. По словам врача, Pfizer ему нравится больше, однако Covishield нельзя назвать неэффективным или опасным препаратом.

Комаровский призвал своих подписчиков ставить прививку и поменьше слушать политиков, провоцирующих страхи населения перед вакциной.