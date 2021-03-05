Вакцина Covishield, вакцинация которой стартовала на Украине, является эффективной и не нужно бояться ей прививаться. Об этом сказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем блоге в YouTube 4 марта

По словам врача, Pfizer ему нравится больше, однако Covishield нельзя назвать неэффективным или опасным препаратом. «Я покушал и шапку надел»: Комаровский показал, как морозит своего ежа © Евгений Комаровский/Инстаграм

Он отметил, что 60-65% всех детей мира получают вакцину, которая производится на индийском предприятии, где изготавливают Covishield.

«Все разговоры про неэффективность и опасность вакцины — бред. Да, у нее есть побочные эффекты, как у любой вакцины — чаще всего повышенная температура 1-2 дня. Индийский Covishield — это та же AstraZeneca. Если у вас нет реальных шансов привиться в ближайшее время Pfizer или Moderna — ради Бога, я вас прошу: не отказывайтесь. Covishield — это нормальная качественная вакцина», — сказал Комаровский.

Он призвал украинцев прививаться и не слушать политиков, раздувающих споры вокруг вакцинации.

Ранее сообщалось, что после старта вакцинации на Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации.