Проект «Большое строительство» - то позитивное, что оставит после себя команда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Скаршевский о «Большом строительстве»: за разговорами про дороги в Украине теряется суть экономической политики и ядро экономики © Facebook, Виктор Скаршевский

«В данной ситуации я скажу, что, наверное, это одно из немногих направлений, за которое действительно можно благодарить Зеленского… Тратятся деньги именно на то, чтобы наладить инфраструктуру между регионами, городами и т.д. Но при этом очевидно, что любое начинание критикуется, и Зеленского есть за что критиковать, но в данной ситуации это то, что останется позитивного после этой команды», — отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что многие государства начинали выход из кризисных ситуаций в экономике именно с ремонта дорог: Германия 1930-х годов при Гитлере, США во время Великой депрессии и т.д.

При этом политолог не стал отрицать, что зачастую подобные программы становятся благотворной почвой для «распила» бюджета, и тем не менее «Большое строительство», по его мнению, действительно полезно для украинской экономики.

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