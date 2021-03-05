Давление на партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) означает, что президент Украины Владимир Зеленский смещается радикально вправо. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Лесев отметил, что Медведчук на Украине «очень прямолинейно» ассоциируется с президентом РФ Владимиром Путиным и представляет собой «легализованную ру-партию», аккумулирующую немалый, но все же ограниченный в рамках роста электорат.

«Но проблема в том, что у Зеленского в классическом плане вообще нет ни своей партии, ни хоть какой-то внятной идеологии. До атаки на Медведчука "слуги" (члены президентской партии "Слуга народа". — Ред.) были таким себе симулякром "третьей силы", которая вроде бы над вечной украинской схваткой между Востоком и Западом. Но как только ты начинаешь мочить одну из цивилизационных сторон, то тут же лишаешься статуса этой пусть и виртуальной, но все же "третьей силы"», — подчеркнул писатель.

В санкционный список, кроме Медведчука и его супруги, попали: Константин Вацковский (гражданин России), Виталий Донченко (гражданин России), Наталья Лавренюк (гражданка Украины. Ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции против него и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne были введены 2 февраля сроком на пять лет), Сергей Лисогор (гражданин России), Александр Маслюк (гражданин России), Михаил Попов (гражданин России).

По данным главреда украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, шестеро вышеперечисленных граждан являются доверенными лицами из ближайшего окружения Медведчука и Марченко, а 19 компаний так или иначе с ними связаны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.